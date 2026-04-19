Salta

Viajaban con su hija por la Ruta 34 y les encontraron 23 kilos de cocaína ocultos en el baúl

El operativo se realizó en un control de rutina a la altura de Aguaray. Los gendarmes detectaron anomalías en la parte trasera del vehículo y hallaron 42 paquetes con cocaína. La pareja quedó detenida y la menor fue entregada a un familiar.