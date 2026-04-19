Una pareja que viajaba junto a su hija menor de edad fue detenida en la provincia de Salta luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran más de 23 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo del automóvil en el que circulaban por la Ruta Nacional 34.
Viajaban con su hija por la Ruta 34 y les encontraron 23 kilos de cocaína ocultos en el baúl
El operativo se realizó en un control de rutina a la altura de Aguaray. Los gendarmes detectaron anomalías en la parte trasera del vehículo y hallaron 42 paquetes con cocaína. La pareja quedó detenida y la menor fue entregada a un familiar.
El procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón 54 “Aguaray”, que desplegaba controles de prevención vial a la altura del kilómetro 1.466, uno de los puntos habituales de fiscalización sobre el corredor que conecta el norte del país.
Los uniformados detuvieron la marcha de un Chevrolet Astra en el que se trasladaban un hombre, una mujer y una niña. Durante la inspección inicial, los efectivos advirtieron irregularidades en el sector trasero del rodado, particularmente en los laterales del baúl, lo que despertó sospechas sobre la posible existencia de compartimientos ocultos.
El hallazgo del doble fondo
Ante los indicios detectados, los gendarmes dieron intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que autorizó una requisa más exhaustiva del vehículo.
En presencia de testigos, el personal retiró las chapas laterales que recubrían el baúl y confirmó la existencia de un doble fondo. Dentro de esos compartimientos ocultos encontraron 42 paquetes rectangulares, comúnmente conocidos como “ladrillos”, envueltos y acondicionados para el transporte de estupefacientes.
Las pruebas de campo realizadas por Criminalística mediante el Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje posterior determinó que la carga ascendía a 23 kilos con 310 gramos.
La modalidad utilizada para esconder la droga coincide con otros procedimientos recientes detectados sobre la misma ruta, donde el narcotráfico suele emplear dobles fondos en zócalos, pisos y baúles para intentar eludir los controles de las fuerzas federales.
Detenidos y resguardo de la menor
Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la detención inmediata de los dos adultos, ambos de nacionalidad argentina, por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
En cuanto a la niña que viajaba en el vehículo, se ordenó que fuera entregada a un familiar directo para garantizar su resguardo, mientras avanza la investigación judicial.
Además, quedaron secuestrados tanto la droga como el automóvil utilizado para el traslado.
El caso vuelve a poner el foco sobre la Ruta Nacional 34, uno de los corredores más sensibles en materia de narcotráfico en el norte argentino, especialmente en el tramo que atraviesa Salta y conecta con zonas fronterizas.