“Estaba durmiendo”

Córdoba: lo hallaron oculto en el baúl durante un control y dio una insólita explicación

La Policía Caminera descubrió a un hombre dentro del baúl de un Toyota. Sorprendentemente, aseguró que solo estaba descansando, mientras los agentes le advertían sobre los riesgos de asfixia y accidentes al viajar de esa manera.