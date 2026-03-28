Ruta 1: banquinas descalzadas llenas de pozos en el tramo al Leyes donde proyectan mejoras
La provincia tiene en carpeta un proyecto para brindar mayor seguridad vial en el sector entre Rincón y los puentes del Leyes. Y lo quieren concretar durante la actual gestión de Pullaro. Expectativas en la comuna costeña y entre los vecinos, que piden una ciclovía.
Peligro. Así está la banquina en varios tramos, tras la última lluvia. Flavio Raina.
Aquí finaliza la autovía y comienza la ruta de dos carriles hacia los puentes del Leyes. Flavio Raina.
La obra, que aún se encuentra en etapa de anteproyecto, comenzaría en el arco de ingreso a Rincón —kilómetro 6,5—, donde hoy finaliza la autovía con colectoras, y se extendería unos 15 kilómetros hasta el primer puente sobre el arroyo Potreros, en jurisdicción de la comuna de Arroyo Leyes.
En ese tramo la ruta es actualmente de asfalto y cuenta con dos carriles, uno por sentido. Las banquinas son de tierra o ripio —según el sector— y en algunos casos se encuentran descalzadas, con hundimientos de hasta 20 centímetros de profundidad, lo que representa un riesgo para la seguridad vial. Algunas paradas de colectivo cuentan con banquinas de hormigón y otras con superficies de ripio, también afectadas por deformaciones.
Otra cárcava en la ruta 1. Flavio Raina.
El estado actual de este sector de la ruta preocupa a los vecinos de la costa, que la utilizan a diario para trasladarse hacia la capital provincial, ya que se trata de la principal vía de conexión entre las localidades ribereñas y la ciudad de Santa Fe. El marcado crecimiento demográfico de la zona en los últimos años incrementó notablemente el tránsito vehicular y, con ello, la frecuencia de los accidentes.
Si muerde la banquina es un peligro. Flavio Raina.
Conocida históricamente como el “Camino de la Costa”, la ruta 1 funciona como eje vertebrador de los pueblos ribereños. A lo largo del tiempo pasó de ser una serie de senderos de tierra a convertirse en una ruta pavimentada clave para el turismo y la producción local.
Atraviesa una región vinculada a la pesca, la agricultura y la actividad forestal, y facilita la conexión comercial hacia el norte provincial. Además, comunica diversas localidades con fuerte desarrollo de turismo ribereño y de pesca, con una identidad cultural ligada al sistema hídrico del río Paraná y sus afluentes, entre ellos las lagunas y arroyos Setúbal, Leyes y Ubajay.
Fin de la autovía. Flavio Raina.
El origen de la traza se vincula al proceso de integración de la zona costera de los departamentos Garay y San Javier, históricamente aislada por la ausencia de ferrocarril. El impulso inicial llegó en 1932, con la sanción de la Ley Nº 2303, que priorizó la construcción del entonces denominado “Camino de la Costa”. Con el paso de las décadas la traza fue transformándose: entre las décadas de 1970 y 1980 comenzaron a pavimentarse distintos tramos —entre ellos el que conecta las localidades de Romang y San Javier—, lo que permitió consolidar la conectividad regional. Más recientemente, el fuerte crecimiento urbano del corredor costero del área metropolitana de Santa Fe impulsó la conversión de sus primeros kilómetros en autovía, un proceso iniciado en 2007 entre Colastiné y San José del Rincón y que concluyó en 2022 con la incorporación de colectoras, ciclovías y obras de seguridad vial.
No hay banquina ni bicisenda para ciclistas. Flavio Raina.
Las localidades de Colastiné, Rincón y Arroyo Leyes registraron en las últimas décadas un crecimiento demográfico sostenido y pasaron de ser destinos de fin de semana o de temporada a lugares de residencia permanente. Ese cambio también se reflejó en el aumento del tránsito vehicular sobre la ruta.
Cárcavas en las banquinas. Flavio Raina.
El anuncio
En ese contexto, “el gobernador (Maximiliano Pullaro) y el ministro (Lisandro, Obras Públicas) Enrico tomaron la decisión política de realizar esta obra de mejoras del tramo de la ruta 1 entre Rincón y los puentes del Leyes”, anunció este miércoles el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, quien explicó que el primer paso será licitar una consultoría para evaluar cuál es la intervención más conveniente.
Más banquinas en mal estado. Flavio Raina.
“No será una doble vía con colectoras, como se hizo desde el km. 0 hasta Rincón, sino algo más sencillo, que de mayor flujo vehicular hasta la zona de los puentes”, indicó el funcionario, tras una licitación de mejoras en la semaforización del tramo de la autovía 1 hasta Rincón. En ese sentido, agregó: “La idea es que sea una ruta segura”, con banquinas pavimentadas, señalización clara y carriles adicionales para el adelantamiento seguro de vehículos.
Seghezzo adelantó además que el proyecto podría incluir una ciclovía. “Sería bueno que alguna vez se pueda conectar también con la red de ciclovías de Santa Fe, a través de la ruta nacional 168”, afirmó, en referencia a un reclamo histórico de vecinos del corredor costero. Esto no depende de Vialidad Provincial sino de la Nación y de las negociaciones con la Municipalidad de Santa Fe -es su jurisdicción-.
Muchos accesos tienen ripio pero además hay ondulaciones. Flavio Raina.
Las repercusiones
La principal localidad beneficiada por la obra sería la comuna de Arroyo Leyes.
El tramo de la ruta 1 a transformar. Flavio Raina.
“Es una gran noticia para la zona de la costa, que necesita contar con una autovía más dinámica que alivie el tránsito y lo haga más seguro, porque últimamente los accidentes sobre la ruta 1 están ocurriendo con mayor frecuencia, así que si esto traerá una solución a esta problemática es bienvenido”, dijo Eduardo Lorinz, su presidente comunal. “Nos parece muy buena la decisión que tomó el gobierno provincial, porque el flujo vehicular ha aumentado mucho en los últimos tiempos en nuestra zona”, agregó.
Más adelante, el mandatario costeño recordó que había planteado esta necesidad tiempo atrás durante una reunión con el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, en un encuentro sobre el área metropolitana realizado en la Legislatura provincial.
El desnivel que se genera entre la carpeta asfáltica y la banquina es un peligro. Flavio Raina.
“Aquella vez expuse que una de las grandes necesidades para el desarrollo y el crecimiento de nuestra zona, entre otras, era pensar seriamente en continuar la construcción de las vías de comunicación que llegan hasta la zona. Esto aceleraría mucho el flujo vehicular y otorgaría mayor seguridad vial”, dijo Lorinz.
“No conocemos aun los detalles del proyecto, por lo que no podemos ofrecer una opinión al respecto”, señaló luego el presidente comunal. “Lo que sí se debe tener en cuenta son los actuales problemas de escurrimiento de los excedentes pluviales que ocasionan inconvenientes en distintos tramos de la ruta provincial 1, por lo que se debería contemplar una solución”, anticipó.
Lomada profunda... Flavio Raina.
En la actualidad, “los excesos pluviales del este atraviesan hacia el oeste por alcantarillas que son deficientes, por lo que es necesario realizar un estudio hídrico”, explicó Lorinz. “Nosotros conocemos perfectamente la zona y su dinámica hídrica, como para aportar esta información y evitar así errores que puedan causar inconvenientes futuros”.
En el tramo de ruta comprendido entre Rincón y la comuna de Arroyo Leyes proliferaron en los últimos años los locales comerciales: kioscos, almacenes, panaderías, verdulerías y demás rubros. También se propagaron los bares y comedores. “Mucha gente ya no va a Santa Fe a cenar, porque hay controles de alcoholemia. Ahora tienen alternativas en la zona”, contó Marisa, que tiene una pollería y vive en la zona.
En varios tramos hay radares y la velocidad máxima es de 60 km/h. Flavio Raina.
Piden una ciclovía
“Cuando promovimos la inclusión de una ciclovía en la ruta 1, recomendamos su extensión hacia Arroyo Leyes y hacia Santa Fe, que es lo último que gestionamos”, contó Ignacio Maciel, vecino de la costa. “En el tramo hacia el Leyes, la ruta es estable pero muy angosta, por lo que es imposible circular en bici, y las banquinas son un desastre, están descalzadas y es imposible circular con seguridad en dos ruedas”.
Descalzada. Así está la banquina en varios sectores de la ruta, en el tramo a modificar.
Flavio Raina.
“Lo único bueno es la presencia de los radares para que reduzcan la velocidad, pero en general no se brindan condiciones de seguridad, y en el tramo desde la comuna hacia los puentes no hay buena iluminación”, apuntó el vecino, que forma parte de un grupo de interesados en ampliar la red de ciclovías en la costa.
“Yo ando en bici todas las semanas por la zona y es un peligro”, confesó Agustín, vecino de Colastiné Sur que sale a entrenar o a hacer las compras a las rutas de la zona. “En la zona de la planta transformadora de la EPE (km. 7,5 aproximadamente) mordí la banquina una noche y me caí sobre el asfalto, por suerte no venía nadie en ese momento, pero me raspé todo”, contó.
Otro peligro, para los ciclistas, que no tienen una vía segura para circular. Flavio Raina.
“Estamos muy contentos del anuncio”, dijo —a su turno— Beatriz Antille, otra vecina de la zona. “Y está perfecto también que contemplen una ciclovía, porque sería una buena solución, porque las banquinas están hechas un desastre, incluso para los autos, porque hay unos 20 centímetros de altura entre la ruta y la banquina, y además está llena de pozos”, describió.
Ambos vecinos destacaron además que “pese a los reiterados reclamos formales, no nos han convocado a ninguna reunión ni nos dieron una respuesta afirmativa o negativa sobre el pedido de extensión de la ciclovía entre Santa Fe y la Costa, y seguimos esperando”.
Los autos deben esquivar a los ciclistas. Flavio Raina.
Lo cierto es que ahora la Provincia pretende mejorar el tramo hasta los puentes del Leyes. Y allí pensaron también una ciclovía paralela a la ruta.