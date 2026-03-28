En la costa santafesina

Ruta 1: banquinas descalzadas llenas de pozos en el tramo al Leyes donde proyectan mejoras

La provincia tiene en carpeta un proyecto para brindar mayor seguridad vial en el sector entre Rincón y los puentes del Leyes. Y lo quieren concretar durante la actual gestión de Pullaro. Expectativas en la comuna costeña y entre los vecinos, que piden una ciclovía.