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A la altura de Colonia Teresa

Interrumpen el tránsito sobre la Ruta N° 1 por hundimiento y grietas

El problema se localiza entre los kilómetros 190 y 195, en cercanías del Molino Los Coreanos, donde se produjo una grieta acompañada de hundimiento de la calzada y erosión en el sector oeste de la estructura.

La situación genera complicaciones en la conectividad regional y mantiene en alerta a las autoridades.La situación genera complicaciones en la conectividad regional y mantiene en alerta a las autoridades.
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El tránsito sobre la Ruta Provincial N° 1 permanece totalmente interrumpido a la altura de Colonia Teresa, en el departamento San Javier, tras detectarse un grave deterioro estructural en una alcantarilla que atraviesa la traza.

El problema se localiza entre los kilómetros 190 y 195, en cercanías del Molino Los Coreanos, donde se produjo una grieta acompañada de hundimiento de la calzada y erosión en el sector oeste de la estructura.

Más problemas

Con el correr de las horas, la situación se agravó: personal de Vialidad Provincial constató que la alcantarilla se partió prácticamente a la mitad, provocando el descenso de una parte de la ruta.

La situación genera complicaciones en la conectividad regional y mantiene en alerta a las autoridades.La situación genera complicaciones en la conectividad regional y mantiene en alerta a las autoridades.

Ante el riesgo de colapso total, se dispuso el corte absoluto del tránsito y un operativo preventivo de desvíos.

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La Guardia Provincial (Unidad Operativa Regional 7 San Javier), junto con efectivos de la Unidad Regional XIV, coordina las derivaciones en los cruces de Ruta 1 y 39 (San Javier) y Ruta 1 y 36 (Romang).

Deterioro

Fuentes consultadas indicaron que la estructura tiene más de 40 años de antigüedad y que el exceso hídrico registrado en la región podría haber acelerado su deterioro.

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Técnicos de Vialidad trabajan en la evaluación de daños y en la definición de las obras necesarias para restablecer la circulación.

La situación genera complicaciones en la conectividad regional y mantiene en alerta a las autoridades.La situación genera complicaciones en la conectividad regional y mantiene en alerta a las autoridades.

Mientras tanto, el corte es total en ese tramo y los servicios de transporte público realizan trasbordos para garantizar la continuidad de los viajes. La situación genera complicaciones en la conectividad regional y mantiene en alerta a las autoridades.

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