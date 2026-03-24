Recuperan y habilitan un sistema termosolar en el camping de Saladero Cabal

La presidenta comunal de Saladero Cabal, Paola Ocampo, informó que continúan las tareas de puesta en valor del camping local, donde recientemente se logró habilitar un equipo termosolar destinado a optimizar los servicios del predio.
La comuna logró poner en marcha un equipo termosolar que había sido instalado sin conexiones durante la gestión anterior. La iniciativa se enmarca en un plan de mejoras del camping local.
La presidenta comunal de Saladero Cabal, Paola Ocampo, informó que continúan las tareas de puesta en valor del camping local, donde recientemente se logró habilitar un equipo termosolar destinado a optimizar los servicios del predio.
Según detalló la mandataria, el dispositivo había sido instalado durante la gestión anterior en un espacio público central, pero nunca llegó a funcionar debido a la falta de conexiones básicas, tanto de suministro eléctrico como de agua caliente.
Ante esta situación, la actual administración resolvió retirar el equipo y trasladarlo al camping comunal, donde se avanzó en su recuperación integral. Las tareas incluyeron el reacondicionamiento de componentes internos y la adquisición de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Tras completar estas intervenciones, el sistema quedó finalmente operativo, permitiendo mejorar las prestaciones del predio, especialmente en materia de servicios para quienes utilizan el espacio recreativo.
Desde la comuna destacaron el trabajo del personal que llevó adelante las tareas y remarcaron la importancia de sostener una política de mantenimiento y mejora continua de los espacios públicos.
En ese sentido, subrayaron que estas acciones apuntan tanto al bienestar de los vecinos como al fortalecimiento del perfil turístico de la localidad. “Seguimos trabajando unidos por un Saladero mejor”, expresó Ocampo.