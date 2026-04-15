Una mujer quedó este miércoles seriamente comprometida dentro de una investigación por una maniobra de narcotráfico que fue desbaratada a fines del año pasado, por personal de la Gendarmería Nacional, en un puesto de control preventivo instalado en la ciudad santafesina de Ceres (departamento San Cristóbal).
Se complica la situación de una mujer acusada por el transporte de más de 100 kilos de cocaína
En una audiencia desarrollada este miércoles en Rafaela, la Justicia Federal le impuso la prisión preventiva. Para la fiscalía, su papel fue fundamental en la maniobra de narcotráfico que fue frustrada por Gendarmería en la ciudad santafesina de Ceres.
En una audiencia desarrollada en Rafaela, el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa impuso la prisión preventiva por 120 días a Elia Iriarte Mendieta, en el marco de una causa que tramita la sede descentralizada rafaelina del Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Jorge Gustavo Onel, que cuenta con la colaboración del coadyuvante Federico Grimm y el auxiliar Pablo Micheletti.
Además, el magistrado autorizó la realización de importantes medidas probatorias para continuar con las averiguaciones del caso.
Contradicciones
La causa se inició durante la noche del 30 de noviembre del año pasado, cuando los gendarmes interceptaron el paso de una camioneta Jepp Gran Cherokee que circulaba por la ruta nacional 34 con algún desperfecto en una de sus ruedas.
Los uniformados hicieron detener al conductor, que ante distintas consultas entró en contradicciones.
Primero dijo que había salido de Córdoba, luego de Santiago del Estero y finalmente mencionó al departamento jujeño de La Quiaca.
Los gendarmes sospecharon y se comunicaron con el fiscal auxiliar Micheletti, que tomó cartas en el asunto conjuntamente con el titular de la Unidad Santa Fe, el doctor Onel.
La fiscalía ordenó que se traslade la camioneta hasta la Sección Seguridad Vial de Ceres, donde fue revisada con el apoyo de Sasha, una perrita especializada en detectar estupefacientes.
Sorpresa
Así encontraron paquetes con cocaína en distintos compartimientos ocultos dentro de la camioneta.
En total hallaron 100 “ladrillos” de cocaína compactada que pesaron 105,91 kilogramos. Según cálculos, la droga está valuada en aproximadamente dos millones y medio de dólares.
El chofer era Jordan Brandon Mejía Bustamante, quien inmediatamente fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.
La mujer
A medida que avanzaron las medidas, los investigadores pudieron determinar que una mujer llamada Elia Iriarte Mendieta había jugado un papel importante en el frustrado transporte de la droga.
Para la fiscalía, ella había sido fundamental a nivel organizativo y funcional del hecho, gestionando, financiando y materializando - junto con otra persona cuya identidad se ignora hasta el momento - la compra en provincia de Buenos Aires de la camioneta Jeep, que inscribieron a nombre de Jordan Brandon Mejía Bustamante.
De igual manera, se le atribuye haber colaborado con el transporte del material estupefaciente, ya que acompañó en el trayecto a la Gran Cherokee a bordo de un automovil Toyota Corolla. Ella circulaba adelante, como “guía” o “puntera”, para alertar Mejía Bustamante de cualquier retén de alguna fuerza de seguridad.
Por tal motivo, está acusada del delito de transporte de estupefacientes en carácter de coautora.
Vínculos
Iriarte Mendieta es de nacionalidad boliviana y fue arrestada durante un operativo en la Villa 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando fue apresada, la mujer tenía en su poder 33 mil dólares en efectivo, lo que derivó en la formación de otra causa por presunto contrabando de divisas, ante el Fuero Federal Penal Económico competente en Ezeiza.
Para los fiscales, en esta etapa preliminar de la pesquisa ya se vislumbra que la imputada tendría evidentes nexos con una organización internacional dedicada al narcotráfico. La cantidad de cocaína era muy importante y estaba embalada en ladrillos que presentaban un sello de color negro con un delfín y la leyenda “Premium Quality – Satisfaction guaranteed”.
Este Ministerio Público Fiscal le atribuye a Elia Iriarte Mendieta, actuando en conjunto con Jordan Brandon Mejía Bustamante, y con la participación de Patricia Elizabeth Ávila (permanece prófuga), el haber transportado la cantidad de 105 kilos con 911 gramos de clorhidrato de cocaína.