Provincia de Santa Fe

Se complica la situación de una mujer acusada por el transporte de más de 100 kilos de cocaína

En una audiencia desarrollada este miércoles en Rafaela, la Justicia Federal le impuso la prisión preventiva. Para la fiscalía, su papel fue fundamental en la maniobra de narcotráfico que fue frustrada por Gendarmería en la ciudad santafesina de Ceres.