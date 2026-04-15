Una santafesina de 37 años que llevaba varios años prestando servicios como licenciada en Psicología en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, será imputada este jueves en los tribunales locales, tras una denuncia por usurpación de título, entre otros delitos.
Falsa psicóloga detenida será imputada este jueves en los tribunales de Santa Fe
La mujer de 37 años, apenas rindió 4 materias de la licenciatura en Psicología. Sin embargo llevaba varios años ejerciendo la profesión utilizando una matrícula apócrifa.
MPL fue detenida este lunes 13 de abril en un Centro de Día para Adultos Mayores de Santo Tomé, donde se desempeñaba desde hacía tiempo. Lo curioso del caso fue que al momento de su identificación, el personal de la Policía de Investigaciones que la entrevistó le preguntó cuál era su ocupación y la mujer respondió que “soy Psicóloga”, confirmando su accionar irregular.
Irregularidades y denuncia
La investigación se inició a partir de una denuncia por los delitos de “usurpación de títulos” y “ejercicio ilegal de la medicina”, no obstante, con el correr de las semanas surgieron nuevas evidencias que permitirían deducir que también habría protagonizado numerosas “estafas” a sus clientes.
La presentación fue instada por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, luego de que una obra social detectara irregularidades en un certificado de matriculación que no pudo ser validado. En particular, las sospechas surgieron cuando la mujer adjuntó un código QR como matrícula, siendo que los colegiados santafesinos no cuentan con dicho método de acreditación en la jurisdicción.
Tras la constatación de que la imputada no se encontraba habilitada para ejercer como profesional en esa disciplina, la fiscal del MPA, Rosana Peresín, dispuso tareas investigativas, que permitieron confirmar que “la mujer se promocionaba en redes sociales ofreciendo servicios vinculados a la psicología, geriatría y acompañamiento terapéutico”, según informó la Policía de Investigaciones (PDI).
Información complementaria
El día de la detención, los efectivos policiales secuestraron un teléfono celular marca Motorola y una notebook marca ASUS, elementos que iban a ser peritados este miércoles, en el transcurso de la mañana y de los cuales se aguardaba información complementaria para reforzar la teoría del caso.
Aunque todavía no fue programada formalmente por la Oficina de Gestión Judicial de primera instancia, fuentes tribunalicias confirmaron que la audiencia de atribución imputativa tendrá lugar este jueves por la mañana en el subsuelo de tribunales, donde la acusada estará acompañada por el abogado penalista Néstor Oroño.