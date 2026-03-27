La falsa médica de San José de la Esquina fue imputada y permanecerá en prisión

En las últimas horas se realizó una audiencia en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra una mujer acusada de ejercer medicina con matrícula falsa en el Samco de San José de la Esquina.
Se constató que había adulterado documentos para ejercer como doctora en el Samco de esa localidad del departamento Caseros. La mujer en cuestión quedará presa hasta el 5 de mayo. Aunque la fiscalía había pedido que sean 90 días.
En las últimas horas se realizó una audiencia en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra una mujer acusada de ejercer medicina con matrícula falsa en el Samco de San José de la Esquina.
La misma fue imputada por más de 80 hechos.
En tanto, El fiscal Emiliano Ehret, le atribuyó a la acusada cinco hechos de falsificación de material de documentos públicos, dos hechos de falsificación de sellos y uso de documentos públicos aldulterados, 27 hechos de defraudación a la administración pública, 55 hechos de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título en concurso ideal, a su vez todos ellos en concurso real, consumados y en carácter de autora.
“En el allanamiento encontramos varios elementos fraguados, es decir, era el documento original y arriba estaba como pegado el nombre de ella, a los fines de fotocopiarlo para después presentarlo. Ella no tiene ningún tipo de conocimiento médico, pasó por la facultad de medicina, pero no tiene conocimiento en el arte de curar”, expresó el fiscal Ehret en diálogo con El Litoral.
A lo largo de la audiencia, la falsa médica prefirió no declarar y contó con la representación del doctor Lucas Wojtasik.
De todas maneras, se pudo saber que causó un daño material en concepto de cobros que asciende a los 9 millones de pesos, más daños a la salud de los atendidos que todavía se encuentra bajo la lupa de la justicia.
En tanto que, respecto a su carrera universitaria, se detalló que sólo cursó el 10% de la carrera.
Por lo tanto, La jueza Mariel Minetti, dictó la prisión preventiva hasta el próximo 5 de mayo. Aunque la fiscalía había pedido que sean 90 días.