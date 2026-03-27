Tenía cursada el 10 % de la carrera

La falsa médica de San José de la Esquina fue imputada y permanecerá en prisión

Se constató que había adulterado documentos para ejercer como doctora en el Samco de esa localidad del departamento Caseros. La mujer en cuestión quedará presa hasta el 5 de mayo. Aunque la fiscalía había pedido que sean 90 días.