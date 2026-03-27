Por estafas en línea

La Justicia de Santa Fe ordenó a cuatro bancos y billeteras virtuales devolver casi $ 30 millones

El juez penal Sergio Carraro hizo lugar al cese del estado antijurídico y dispuso que cuatro firmas restituyan los fondos en un plazo de 30 días. La fiscalía había advertido fallas en los controles de seguridad que facilitaron las maniobras.