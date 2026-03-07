Intentaron estafar a Gerardo Romano con un falso accidente de su hija
El actor relató el angustiante momento que vivió tras recibir un llamado en el que le exigían 55.000 dólares por una supuesta fianza. La situación generó desesperación hasta que logró confirmar que su hija estaba bien.
El actor fue contactado por un hombre y una joven, quien se hicieron pasar por su hija.
El actor Gerardo Romano reveló que estuvo a punto de convertirse en víctima de una estafa virtual en la que delincuentes intentaron convencerlo de pagar una importante suma de dinero. Los estafadores aseguraban que su hija Rita estaba involucrada en un grave incidente y que necesitaba una fianza para evitar quedar detenida.
Tras el episodio, Romano confesó que aún se siente afectado por la situación y describió el momento como una experiencia angustiante.
Según relató el actor, todo comenzó con una llamada telefónica de un hombre que se presentó como policía. El supuesto agente le informó que su hija había participado en un incidente en el que había resultado herida y que además había una víctima fatal.
Durante la conversación, el hombre le explicó que Rita se encontraba demorada y que era necesario pagar una fianza cercana a los 55.000 dólares para resolver la situación.
Gerardo Romano contó cómo estuvo a punto de caer en una estafa.
En medio del shock, Romano contó que incluso le pasaron el teléfono con una mujer que se hizo pasar por su hija. La voz lloraba y describía un escenario dramático, lo que incrementó la preocupación del actor.
“Zafé, nunca me había pasado, pero evidentemente fue una demostración actoral”, comentó Romano al referirse a la mujer que fingió ser su hija durante la comunicación.
Laactuación quecasi lo engaña
El actor explicó que la supuesta Rita relataba que había sido herida durante el incidente y que debía someterse a una prueba de parafina. Ese detalle, sumado al tono desesperado de la llamada, lo llevó a creer que la situación era real.
“Me habló llorando, me contó que la habían lastimado, que en el hecho habían matado a un tipo… Yo estaba desesperado”, recordó.
El impacto emocional fue inmediato. Romano admitió que el episodio lo dejó profundamente afectado y que todavía no logra recuperarse del todo.
“No sé si me volvió el alma al cuerpo. Todavía estoy inseguro, angustiado y afectado”, expresó.
Cómo descubrióque era una estafa
Mientras intentaba encontrar una solución, Romano se comunicó con la madre de su hija, Romina Krasinsky, para informarle lo que estaba ocurriendo. La noticia la sorprendió por completo.
En paralelo, el actor contactó a un abogado penalista para analizar la situación y evaluar cómo resolver el supuesto pago de la fianza.
Sin embargo, minutos después llegó la confirmación que cambió todo: su expareja volvió a llamarlo para decirle que Rita estaba bien y que en realidad se encontraba en la playa con amigas.
En ese momento comprendió que todo había sido parte de una estafa cuidadosamente elaborada.
La bronca tras el episodio
Luego del susto, Romano también expresó su malestar por el contexto social que permite este tipo de delitos.
El actor manifestó su enojo por la inseguridad y por la situación general del país, señalando que los hechos delictivos y las malas noticias económicas se repiten diariamente.