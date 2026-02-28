Alivio para una víctima del camillero estafador: cesarán los descuentos a su sueldo

El juez penal Leandro Lazzarini ordenó el cese del estado antijurídico en favor de una de las mujeres damnificadas por Matías De La Peña, el camillero investigado por haber formado un vínculo sentimental con al menos cuatro mujeres para luego estafarlas.
La medida judicial dispuso que las entidades financieras detengan de forma inmediata los descuentos mensuales que pesaban sobre los haberes de la denunciante, una docente que se vio atrapada en un laberinto de deudas generadas fraudulentamente por el imputado.
La decisión se tomó durante una audiencia solicitada por la querella, representada por los abogados Agustín Márquez y Romeo Díaz Duarte, y contó con el respaldo explícito de la fiscal Yanina Tolosa, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos.
La decisión estuvo en manos del juez Leandro Lazzarini.
Este avance judicial representa un respiro económico real para una de las cuatro -se investiga si fueron más- mujeres que cayeron en la red de engaños de De La Peña.
El imputado, de 37 años y exempleado de un sanatorio privado, permanece bajo prisión preventiva desde septiembre de 2025, acusado de haber orquestado una maniobra de estafas sentimentales y financieras que supera los 70 millones de pesos.
El peso de una deuda “fantasma”
El caso de la docente es uno de los más dramáticos dentro de la investigación. Según se ventiló en la audiencia, De La Peña utilizó la identidad y los datos personales de la mujer para gestionar de manera virtual un préstamo en una mutual vinculada al ámbito docente y un banco.
El crédito, pactado en 36 cuotas, derivó en un descuento mensual de aproximadamente la mitad del sueldo percibido por la víctima.
Durante casi un año, la docente vio cómo casi el 50% de sus ingresos se esfumaba para pagar una deuda que nunca contrajo, lo que afectó no solo su estabilidad emocional sino también la manutención de sus hijos.
Investiga la fiscal Yanina Tolosa.
La fiscal Tolosa destacó que, si bien existen instancias civiles para reclamar estos perjuicios, la herramienta del "cese de estado antijurídico" en el fuero penal permite una respuesta mucho más rápida y efectiva para evitar que el daño patrimonial se siga consumando mes a mes.
Camino al juicio
La resolución de Lazzarini no solo beneficia a esta docente, sino que, según palabras de la propia fiscalía, "sienta un precedente" para el resto de las damnificadas que enfrentan situaciones similares de insolvencia o presencia en el Veraz.
Cabe recordar que el "modus operandi" del camillero consistía en entablar relaciones sentimentales para obtener copias del DNI y fotos de sus parejas, las cuales usaba para abrir cuentas digitales y saquearlas mediante créditos que luego dilapidaba en viajes, perfumes y casinos.
Mientras el magistrado ordenó librar los oficios correspondientes para que las entidades financieras dejen de percibir las cuotas, la causa penal sigue sumando volumen. La fiscalía adelantó que se investigan otros dos hechos de estafa que elevarían a el número total de víctimas.
Con el proceso avanzando hacia un posible juicio oral y público -en caso de no mediar un procedimiento abreviado-, De La Peña continúa tras las rejas, mientras la Justicia santafesina intenta desandar el descalabro financiero y moral que dejó a su paso.