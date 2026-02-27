Fuego en un edificio de Constitución: 70 evacuados y 16 asistidos

Un incendio afectó este viernes por la mañana a un edificio del barrio porteño de Constitución, lo que obligó a evacuar a más de 70 personas y a asistir a 16 vecinos por inhalación de humo. Cuatro de ellos, entre los que se encontraba un menor, fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Buenos Aires.
El foco ígneo se inició en el séptimo piso de un inmueble ubicado en la intersección de las calles San José y Pedro Echagüe. El episodio generó una rápida movilización de los equipos de emergencia, que trabajaron para controlar la situación y evitar la propagación de las llamas a otros departamentos.
Operativo de evacuación y control
El despliegue se organizó en dos frentes: mientras una dotación se concentró en sofocar el fuego, otro grupo llevó adelante una evacuación preventiva del edificio. Más de 70 personas lograron salir por sus propios medios, mientras que otros residentes permanecieron resguardados en pisos superiores y en la terraza.
Asistencia médica y traslados
Personal del SAME atendió en el lugar a 16 personas afectadas por el humo. Cuatro de ellas —un niño de siete años y tres adultos— fueron derivadas a los hospitales Hospital Penna y Hospital Ramos Mejía para una evaluación más profunda.
Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que el incendio fue contenido y que no se registraron víctimas fatales. Se aguardaba una inspección técnica para determinar las causas que originaron el siniestro.