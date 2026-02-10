Crecen las apuestas online en Santa Fe: la provincia está quinta en pedidos de ayuda por juego compulsivo
En diálogo con El Litoral, el secretario de APRECOD, Luciano Sciarra, advirtió que el inicio de las apuestas digitales promedia los 13 años. El factor social y la búsqueda de pertenencia son las claves de un fenómeno que escala en toda la bota y satura las líneas de asistencia.
Según el estudio 4 de cada 10 adolescentes realizaron alguna apuesta durante el último año.
La ludopatía infantil se consolida como una de las mayores preocupaciones de salud pública en Santa Fe. Según datos de la Sedronar, las consultas por juego compulsivo crecieron un 27% a nivel nacional. En este contexto, la provincia se ubica en el quinto lugar del ranking de llamados a la línea 141, lo que evidencia la magnitud de una problemática que afecta a los sectores más jóvenes.
En una charla exclusiva con El Litoral, Luciano Sciarra, secretario de APRECOD, analizó este fenómeno y explicó que el incremento de las llamadas también responde a una mayor visibilidad de las herramientas de ayuda. "Es fundamental que el Estado y las familias trabajen a la par ante una realidad que se vuelve cada vez más compleja y difícil de monitorear", destacó.
Un diagnóstico preocupante en las aulas
Las estadísticas revelan que el problema está presente en el día a día de las . Un estudio nacional reciente indica que 4 de cada 10 adolescentes realizaron alguna apuesta durante el último año. De ese total, dos de cada diez eligieron el formato online, una modalidad que facilita el acceso constante y sin restricciones a plataformas de apuestas y casinos virtuales.
Sciarra advirtió que la edad promedio de inicio ronda los 13 años y que el motor principal no es el rédito económico. Por el contrario, los jóvenes apuestan para no quedar fuera de su círculo social. "No es solo por dinero, sino que se da dentro de una trama de sociabilización donde el chico busca pertenecer y formar parte de su grupo de amigos", explicó el secretario en diálogo con este medio.
Al tratarse de menores de edad, las apuestas suelen realizarse en plataformas ilegales que carecen de cualquier tipo de control estatal. Este ingreso a sitios no regulados expone a los jóvenes a peligros adicionales como estafas, pornografía y mecanismos de ciberbullying. Por ello, se insiste en que las herramientas tecnológicas deben utilizarse siempre bajo un estricto control parental.
Aunque el foco está puesto en los más chicos, el problema también golpea a los adultos y al mundo laboral. Sciarra comentó que "recibimos consultas de empresas preocupadas por empleados que presentan comportamientos compulsivos. Existen casos extremos de trabajadores que pierden la totalidad de su sueldo en apuestas virtuales, lo que demuestra que la adicción digital no tiene límites de edad".
Desde la provincia subrayan que el diálogo y la observación son las mejores defensas frente a este flagelo. Se recomienda a los padres supervisar las billeteras virtuales y estar atentos a cambios bruscos de humor o alteraciones en el rendimiento escolar. El objetivo no es prohibir la tecnología, sino acompañar a los menores para que desarrollen una relación saludable con lo digital.
Para fortalecer el sistema de cuidados, APRECOD trabaja junto al Ministerio de Educación brindando material didáctico a los docentes. Estos equipos profesionales ofrecen apoyo digital y presencial para abordar situaciones de consumo en el ámbito escolar. Ante cualquier duda o pedido de ayuda, los santafesinos pueden comunicarse a la línea gratuita provincial llamando al 0800-268-5640.