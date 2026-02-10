Relevamiento en las aulas

Crecen las apuestas online en Santa Fe: la provincia está quinta en pedidos de ayuda por juego compulsivo

En diálogo con El Litoral, el secretario de APRECOD, Luciano Sciarra, advirtió que el inicio de las apuestas digitales promedia los 13 años. El factor social y la búsqueda de pertenencia son las claves de un fenómeno que escala en toda la bota y satura las líneas de asistencia.