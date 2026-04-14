Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer en un centro de día para adultos mayores, en el marco de una causa por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, tras una investigación iniciada por una denuncia del Colegio de Psicólogos, resultando víctima la sociedad.
Falsa psicóloga detenida por ejercicio ilegal de la medicina en Santa Fe
La investigación se inició tras una denuncia por irregularidades en un certificado de matrícula. La imputada ofrecía servicios en redes sociales sin contar con habilitación legal.
La pesquisa se originó a partir de la presentación realizada por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, luego de que una obra social advirtiera inconsistencias en un certificado de matriculación que no pudo ser validado en los registros correspondientes.
Sin habilitación legal
A partir de esa irregularidad, se estableció que la imputada no contaba con habilitación legal para ejercer como profesional de la psicología.
Con el avance de las diligencias, los investigadores llevaron adelante tareas de análisis y relevamiento de datos, logrando determinar que la mujer se promocionaba activamente en redes sociales, donde ofrecía servicios vinculados no solo a la psicología, sino también a la geriatría y al acompañamiento terapéutico, ampliando su campo de acción sin respaldo profesional acreditado.
Detenida
En ese contexto, y por disposición de la fiscal interviniente, la doctora Rosana Peresin, se concretó un procedimiento en un centro de día de la capital provincial, donde la sospechosa desarrollaba actividades. Allí, los efectivos procedieron a su detención sin que se registraran incidentes.
Durante el operativo, además, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos un teléfono celular marca Motorola y una notebook marca ASUS, dispositivos que serán sometidos a peritajes con el objetivo de profundizar la investigación y determinar el alcance de las maniobras atribuidas.
La causa continúa en etapa investigativa, bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se procura establecer si existen otras personas afectadas por la presunta actividad ilegal y el tiempo durante el cual la imputada habría ejercido sin la debida habilitación.