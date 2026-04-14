Conflicto gremial

Dos ex sindicalistas santafesinos firmaron una 'probation' por el bloqueo a una curtiembre

La medida fue dispuesta por el juez penal Sebastián Szeifert en una audiencia realizada este lunes en los Tribunales de Santa Fe. Los imputados estaban acusados por una serie de hechos ocurridos en 2023 durante protestas en la planta de Sadesa SA en Esperanza.