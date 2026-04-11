Un hombre de 34 años fue asesinado en la noche del viernes en una vivienda de la zona sudoeste de Rosario. Los atacantes fueron al menos 6 personas que llegaron en 3 motos, irrumpieron en la casa y fueron hasta una de las habitaciones. La víctima fatal recibió un disparo en el pecho y falleció prácticamente en el acto. Además, un adolescente de 17 años fue herido en una pierna y debió ser internado.
Rosario: asesinaron a ex convicto en un ataque sicario
El ataque ocurrió en una vivienda de barrio Itatí, en la zona sudoeste. Se presume que 6 personas llegaron en 3 motos, entraron en la casa y comenzaron a disparar. Un adolescente resultó herido.
El ataque se produjo poco después de las 23 en Santa Matilde al 4300, entre Dr. Riva y Centeno. Fuentes policiales señalaron, en base a los primeros testimonios recogidos en el lugar, que llegaron al menos 6 personas en 3 motos. Se bajaron y mientras algunos se quedaron en la puerta, al menos dos fueron hasta la planta alta de la casa, entraron en una habitación y dispararon.
Personal policial llegó a los pocos minutos y al entrar en la vivienda, hallaron a dos personas heridas de arma de fuego. Una de ellas, identificada como Gastón Ángel E., de 34 años, tenía un impacto de bala en el tórax, que le provocó la muerte prácticamente en el acto. El otro herido fue Tomás Ezequiel L. (19), quien fue trasladado al hospital de emergencias con una herida de arma de fuego en la parte superior de su pierna izquierda.
La víctima fatal había estado preso por tentativa de extorsión (recibió una pena de 3 años mediante un procedimiento abreviado en abril de 2021, que incluyó el pago de una reparación económica para las víctimas).
Es el cuarto crimen que se registra en el mes de abril en el departamento Rosario.