Investigan la muerte de un hombre de 58 años, que fue encontrado sin vida por su hermana en una vivienda ubicada en barrio Fisherton Este, a pocas cuadras del Centro Municipal Distrito Noroeste. Interviene la Fiscalía de Homicidios Dolosos, ante la sospecha de que podría tratarse de un crimen.
Rosario: Investigan la muerte de un hombre en su casa de la zona noroeste
La víctima, de 58 años, fue hallada por su hermana, que fue a verlo después de varios días sin tener noticias de su paradero. Lo encontró tirado en el piso, con una herida en el cuello.
Fuentes policiales señalaron que en el atardecer del jueves 9 ingresó un llamado al 911 en el que una mujer informaba que había encontrado a su hermano sin vida en su casa, ubicada en calle Arévalo al 7100.
A los pocos minutos llegó al lugar personal policial, que entrevistó a la mujer. Según contó, hacía varios días que no se comunicaba con su hermano, por lo que fue a buscarlo y cuando logró ingresar (con la ayuda de un cerrajero que forzó la puerta de ingreso), lo encontró tirado en el piso, con una herida en el cuello.
Médicos del Sies constataron el fallecimiento de Gabriel Marcos B., de 58 años. No se mencionó si había desorden en la vivienda. La investigación está a cargo de la fiscal de homicidios dolosos, Noelia Navone.