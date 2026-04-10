Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad de Rosario a un integrante de “la banda de los menores” apodado “Kaka”, sobre quién pesa un frondoso prontuario.
La Policía Federal detuvo a “Kaká” en un operativo antidrogas
No se trata del exfutbolista, sino de un peligroso delincuente miembro de la Banda de Los Menores, organización criminal acusada de planear un atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
Los uniformados ubicaron al delincuente luego de distintas tareas de inteligencia realizadas en barrio Echesortu de la gran ciudad del sur provincial.
En primer lugar, marcaron un domicilio en el cual se observaban maniobras compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo.
"Ilustre"
Luego, al profundizar las averiguaciones, identificaron como responsable del lugar a “Kaká”, un sujeto con pesados antecedentes en los registros del Ministerio Público de la Acusación (Justicia provincial): abuso de armas, portación de arma de guerra, extorsión, amenazas coactivas y amenazas con armas de fuego, entre otros delitos.
Según pudo saberse, este hombre fue detenido en 2024, luego de que amedrentó con un arma de fuego a un cliente, a quien le habría recriminado formar parte del círculo de Alvarado (por el narco Esteban Lindor).
A partir de las pruebas que habían obtenido, los detectives realizaron la consulta a la Unidad Fiscal Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a cargo de la Dra. Alejandra Raigal, quien ordeno el allanamiento a la finca ubicada en la calle Montevideo.
Irrupción
Durante el procedimiento, se logró la detención del investigado, argentino de 23 años. Los uniformados secuestraron en el inmueble varias dosis de cocaína listas para su venta, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y 5 teléfonos celulares.
El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.