La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe citó para este miércoles, a la reunión semanal, al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero (STIC), Sergio Lepold "para dialogar y analizar la compleja situación que atraviesa el sector en relación a la actual situación de la curtiembre Arlei" de la situación de Las Toscas, departamento General Obligado.
Diputados de Santa Fe pone el ojo en una curtiembre de Las Toscas
Asuntos Laborales escuchará al secretario del sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero. Advierten la pronunciada caída en el procesamiento de cueros y la lógica preocupación por el destino de la fuente laboral.
La convocatoria al dirigente gremial responde a la presentación de un proyecto por parte de María del Rosario Mancini (PS) que propone expresar la preocupación de la Cámara "por la situación de la planta industrial Curtiembre Arlei S.A., ubicada en la ciudad de Las Toscas, situación que afecta directamente a los trabajadores de la planta, así como al entramado económico y social del norte santafesino".
Ya en octubre pasado, Diputados se había expresado sobre Arlei que, entonces, había paralizado la planta Don Arturo que había adquirido años atrás a Sadesa. Desde aquel momento, la planta no reanudó su producción y ahora la amenaza es paralizar otra planta, la histórica de Arlei, debido a la caída en el procesamiento de cueros.
Ante el nuevo proyecto de Mancini, la Cámara resolvió que en comisiones escucharán a los dirigentes gremiales y también a la parte empresarial. Esta semana en Asuntos Laborales llegará la representación sindical y la próxima, en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, será invitada la parte empresarial.
Arlei llegó a tener mil empleados en Las Toscas. En el último fue acordando desvinculaciones con un centenar de trabajadores y hubo además una decena de despidos.
Mancini señaló que la planta Arlei S.A., constituye uno de los principales polos industriales del norte de la provincia de Santa Fe, dedicada al procesamiento y curtido de cueros. "Su presencia en la ciudad de Las Toscas representa una fuente laboral directa e indirecta de vital importancia para cientos de familias de la región, contribuyendo además al desarrollo económico local y al fortalecimiento del tejido productivo del departamento General Obligado".
Refirió luego que "desde hace un tiempo la empresa se ha visto en la necesidad de materializar despidos, como consecuencia de la disminución de la producción que bajó fuertemente en los últimos dos años, aproximadamente, se trata de una variable de 5.000 cueros diarios a poco más de 2.000, a raíz de una serie de factores estructurales y coyunturales que afectan al sector del cuero y las manufacturas derivadas a nivel nacional e internacional".
Entre las principales causas que han llevado a esta situación, la legisladora menciona la fuerte competencia de los mercados de Brasil y Uruguay, cuyos costos de producción resultan más favorables; el cambio de la posición de China, que pasó de ser un comprador de producto terminado a comprar cueros crudos, generando reducción de la demanda externa para los productores argentinos; baja demanda global de productos de cuero, como consecuencia de cambios en las tendencias de consumo y en las políticas ambientales de grandes marcas internacionales y el actual valor del dólar.
Para Mancini, "estas circunstancias, ajenas a la gestión local de la empresa, han derivado en un escenario crítico que pone en riesgo la continuidad de la producción, los empleos y la estabilidad económica de numerosas familias del norte provincial".
Además solicitó a sus pares que la Cámara "promueva la búsqueda de soluciones articuladas entre el sector público y privado, que permitan preservar las fuentes laborales, sostener la producción y acompañar el desarrollo industrial de una zona históricamente postergada de nuestra provincia".
Arlei se define como una empresa familiar, líder en la fabricación de cuero vacuno, que representa a la Argentina en todo el mundo con productos de excelencia. Además dicen ser los exportadores de cueros curtidos más importantes de Argentina, y el número uno en capacidad productiva. La mayor parte de la producción se exporta a Europa, Asia, Australia, Estados Unidos y México.