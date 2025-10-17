General Obligado

La caída de producción pone a una curtiembre del norte de Santa Fe en riesgo laboral

En los últimos 3 años, Arlei Leather Group pasará de producir 5.600 cueros diarios a solo 2.200 en su planta de Las Toscas. La firma exportadora negocia la suspensión de trabajadores para paliar el mal momento. “Si hay despidos, tomamos la fábrica”, advirtieron desde el gremio. Una medida del gobierno nacional en la mira.