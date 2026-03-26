Plenario de tres comisiones

Diputados de Santa Fe acordó dictaminar el 8 de abril la futura ley orgánica de municipios

Habría cambios en el texto votado por el Senado. Festram se sumó a la reunión de esta semana y planteó piso de garantías laborales en toda la provincia. El justicialismo propicia habilitar la posibilidad de que los gobiernos municipales puedan tener entidades financieras.