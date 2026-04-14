El lunes en la Unidad Penitenciaria N°2 de Las Flores, personal de la Subcomisaría 17 intervino en un procedimiento por infracción a la ley 23.737, tras la aprehensión de una mujer de 22 años que intentó ingresar estupefacientes ocultos entre sus pertenencias durante una visita a un interno.
Una mujer intentó ingresar marihuana oculta en cigarrillos a la cárcel de Las Flores; fue detenida
Una joven de 22 años fue aprehendida durante una requisa al detectarse 72 gramos de droga en un paquete de cigarrillos. El procedimiento fue realizado tras un control de rutina con escáner en el ingreso al penal.
Según consta en las actuaciones, el procedimiento se inició a partir de la comunicación del un Ayudante de 2ª , quien informó a la dependencia policial que en el sector de requisas del penal se encontraba demorada una visitante por la presunta tenencia de material prohibido. Ante ello, efectivos se trasladaron en el móvil 11.179 hasta el establecimiento penitenciario.
Cigarrillos sospechosos
En el lugar, el personal fue interiorizado de que la mujer había sido sometida a un control de rutina al momento de ingresar para visitar a un interno. Durante la inspección, mediante el uso de escáner, el personal penitenciario detectó anomalías en un paquete de cigarrillos que llevaba consigo.
Al proceder a la verificación manual, se constató la presencia de una sustancia vegetal de fuerte aroma, compatible con marihuana, oculta entre los cigarrillos.
Inmediatamente se dispuso la aprehensión de la mujer, quien no presentaba lesiones visibles ni manifestó dolencias, aunque igualmente fue trasladada a Medicina Legal para su correspondiente examen, donde la médica policial certificó la ausencia de lesiones recientes.
Intervención de la fiscal
A las 17:20 se dio intervención a la Sección Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), al tiempo que se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación a través de la línea 0800, siendo atendidos por la fiscal Camila Carpensano.
La funcionaria interiorizada de la situación dispuso la documentación fotográfica del secuestro y de la aprehendida, la constatación de domicilio y que la mujer permanezca detenida a la espera de directivas de la fiscal en turno.
Minutos antes de las 19, personal especializado de Microtráfico arribó al penal y realizó la prueba orientativa de campo utilizando reactivo, la cual arrojó resultado positivo para marihuana. El pesaje total de la sustancia incautada fue de 72 gramos.
Por disposición de la fiscal interviniente, las actuaciones junto con la persona aprehendida fueron remitidas a la Comisaría 8ª, donde se continuará con las diligencias de rigor en el marco de la causa por infracción a la ley nacional de estupefacientes.