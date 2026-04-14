Santa Fe

Una mujer intentó ingresar marihuana oculta en cigarrillos a la cárcel de Las Flores; fue detenida

Una joven de 22 años fue aprehendida durante una requisa al detectarse 72 gramos de droga en un paquete de cigarrillos. El procedimiento fue realizado tras un control de rutina con escáner en el ingreso al penal.