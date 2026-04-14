Dos mujeres de 40 años, Paula y Gabriela, descubrieron que fueron cambiadas al nacer en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires y el caso derivó en una investigación judicial para determinar lo ocurrido.
Nacieron el mismo día y las confundieron en la maternidad: el caso llegó a la justicia
Paula y Gabriela, nacieron el 22 de marzo de 1986 en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La verdad salió a la luz luego de que una de ellas se realizara un estudio genético por curiosidad.
Las protagonistas nacieron el 22 de marzo de 1986 en el Hospital Italiano con apenas 13 minutos de diferencia, pero fueron criadas por familias distintas que creían ser sus padres biológicos.
Descubrimiento casual
La verdad salió a la luz luego de que una de ellas se realizara un estudio genético por curiosidad, cuyo resultado no coincidía con su familia, lo que motivó un análisis de ADN que confirmó que no tenía vínculo biológico con sus padres.
Se investiga
A partir de esa situación, se inició una investigación que permitió ubicar a la otra mujer, con quien también se realizaron estudios genéticos que ratificaron el intercambio al nacer. Ambas habían tenido vidas completamente diferentes: una en Miami, Estados Unidos con una situación económica acomodada y la otra en el conurbano bonaerense.
La causa derivó en una denuncia judicial por supresión de identidad y otras posibles irregularidades, mientras se analizan documentos del hospital y se busca determinar cómo se produjo el intercambio de las recién nacidas.
En ese marco, las dos mujeres pudieron reencontrarse con sus familias biológicas en un hecho que marcó un punto de inflexión en sus vidas, mientras la Justicia intenta esclarecer responsabilidades en un caso que generó fuerte impacto por haberse mantenido oculto durante cuatro décadas.