Una causa por violencia de género dio un giro imprevisto con el secuestro de más de 6 kilos de marihuana y más de 200 gramos de cocaína, durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri) de la Policía de Santa Fe en zona sudoeste de la ciudad de Rosario.
Secuestro de más de 6 kilos de marihuana y más de 200 gramos de cocaína en Rosario
Giro inesperado en un allanamiento por violencia de género con el importante secuestro de material estupefaciente en zona sudoeste de Rosario. Dos hombres y una mujer resultaron detenidos y también se secuestraron armas de fuego.
Personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI llevó adelante un procedimiento en el cual se incautaron 567 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 210 gramos y 16 ladrillos de marihuana por un peso de 6,100 kilogramos.
Allanamiento
El allanamiento de fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se desarrolló en un domicilio de Pasaje 1854 al 6300 de Rosario, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de la fiscal Antonela Valente. En el lugar fueron aprehendidas tres personas y a otras dos se le libró pedido de captura.
Durante la requisa en una de las habitaciones se procedió al secuestro de tres armas de fuego (dos pistolas calibre 22 y una calibre 380), como también una carabina de aire comprimido modificada en su recámara.
Detención de los moradores
Por disposición de la fiscal interviniente y en coordinación con la Fiscalía de Microtráfico a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, se ordenó el secuestro de la totalidad del material estupefaciente y la detención de los moradores del domicilio, identificados como Jorge Mario O. (63 años), María Belén O. (33) y Walter Alejandro A. (34).
Asimismo, se dispuso solicitar orden de captura para dos hombres sindicados como posibles responsables del hecho de violencia de género y del material estupefaciente y de las armas incautadas.
Los elementos secuestrados fueron trasladados a sede de Microtráfico de la PDI para su correspondiente peritaje, continuando la investigación en curso.