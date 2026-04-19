Operativo de la PDI

Secuestro de más de 6 kilos de marihuana y más de 200 gramos de cocaína en Rosario

Giro inesperado en un allanamiento por violencia de género con el importante secuestro de material estupefaciente en zona sudoeste de Rosario. Dos hombres y una mujer resultaron detenidos y también se secuestraron armas de fuego.