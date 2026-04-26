La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, llevó adelante seis allanamientos en la ciudad de Recreo, con un saldo de varias personas detenidas, secuestro de material estupefaciente, armas de fuego, dinero en efectivo, celulares y elementos electrónicos.
La Policía detuvo a siete personas en seis allanamientos por microtráfico en Recreo
En los allanamientos de la PDI de Santa Fe se incautó droga fraccionada, dinero en efectivo, un arma de fuego y diversos elementos vinculados a la comercialización.
Los procedimientos fueron realizados por la División Microtráfico del Departamento Operativo Región I, en el marco de distintas causas por infracción a la Ley 23.737, sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.
Detenidos y material secuestrado
Como resultado de los operativos, fueron detenidas siete personas -cuatro hombres y tres mujeres- y una más fue aprehendida, mientras que otras cuatro fueron notificadas en estado de libertad por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Durante los allanamientos se logró el secuestro de material estupefaciente, entre lo que había más de 150 gramos de cocaína fraccionada y trozos compactos de la misma sustancia; más de 1,3 kilogramos de marihuana en distintas presentaciones y plantas de cannabis.
Traslados a sede policial
Asimismo, se incautaron dos balanzas de precisión, recortes y elementos utilizados para el fraccionamiento; dinero en efectivo por un total de $ 1.877.950; un arma de fuego calibre 9 mm con municiones; cartuchos de distintos calibres; 23 teléfonos celulares; un posnet; una netbook y documentación de interés para la causa.
Por disposición del fiscal, Arturo Haidar, los detenidos fueron trasladados y alojados en dependencias de la Unidad Regional I, quedando a disposición de la Justicia interviniente.