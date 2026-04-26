El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó el pasado 16 de abril a Alexis Josué Tira (36), expolicía y chofer de una conocida aplicación de viajes, por el delito de tenencia de estupefacientes.
Condena para un expolicía con antecedentes, detenido en el peaje de Sauce Viejo
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso pena de 3 años a un conductor de una aplicación de viajes, interceptado por Gendarmería en 2020. Además, el acusado era policía en disponibilidad y estuvo prófugo hasta abril, cuando tras su detención aceptó un juicio abreviado. La sentencia fue unificada con antecedentes previos.
El juez Luciano Lauría le impuso una pena de un año de prisión en suspenso, que luego fue unificada con una condena anterior, resultando en una pena única de tres años de ejecución condicional, más multa y reglas de conducta.
El caso se originó el 23 de julio de 2020, durante un operativo de control vehicular realizado por el Escuadrón Santa Fe Norte Uno de Gendarmería Nacional sobre la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura del peaje de Sauce Viejo. Allí fue detenido el vehículo que conducía Tira, un Ford Focus, en cuyo interior se encontraron estupefacientes ocultos.
De acuerdo con las constancias, se secuestraron 8,90 gramos de marihuana y 22,42 gramos de cocaína. La droga estaba escondida en distintos sectores del auto: parte debajo de los plásticos del sistema de dirección, debajo del volante, y otra en el bolsillo trasero del asiento del acompañante.
Rebeldía y captura
La causa avanzó inicialmente en el Juzgado Federal Nº 1, que en abril de 2021 dictó el procesamiento sin prisión preventiva por tenencia de estupefacientes. En junio de ese año, el fiscal requirió la elevación a juicio y el expediente fue remitido al tribunal oral.
Sin embargo, al ser citado, el imputado no compareció, lo que derivó en su declaración de rebeldía y orden de captura. Recién el 9 de abril de 2026 fue detenido por la Policía Federal Argentina y trasladado al día siguiente al tribunal.
En esa instancia, Tira explicó sus incomparecencias y accedió a un juicio abreviado, en el que intervinieron el fiscal general Martín Suárez Faisal —quien impulsó el acuerdo— y la defensora pública auxiliar Rebeca Mazzón, en representación del imputado que admitió su responsabilidad penal a cambio de la revocación de la rebeldía y la recuperación de la libertad bajo condiciones.
Encuadre legal y antecedentes
Al valorar la prueba, el juez Lauría sostuvo que la droga estaba bajo la esfera de custodia del imputado. No obstante, indicó que no fue posible determinar la finalidad de la tenencia —por ejemplo, si era para comercialización—, lo que hubiera implicado una calificación más gravosa.
También descartó que se tratara de consumo personal, en función de la cantidad secuestrada y las circunstancias del hallazgo, por lo que encuadró el hecho en el artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737.
La sentencia tuvo en cuenta además una condena previa dictada en junio de 2022 por la justicia provincial de Santa Fe, que le había impuesto tres años de prisión en suspenso por delitos vinculados al uso de armas, violencias altamente lesivas y de género.
En consecuencia, el tribunal resolvió unificar ambas sanciones y mantener la pena única de tres años de prisión condicional. Entre las reglas de conducta, se le impuso fijar residencia, someterse al control del patronato y abstenerse de consumir estupefacientes o vincularse con personas relacionadas a su comercialización.
Finalmente, se ordenó la destrucción de la droga secuestrada en un acto público, conforme lo establece la normativa vigente.
“Salgo porque soy policía”
El 28 de junio de 2022, el juez penal de Santa Fe, Pablo Busaniche, condenó a Alexis Josué Tira a 3 años de prisión de cumplimiento condicional, en función de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado por fiscalía y defensa.
De la sentencia surge que en aquel entonces, Tira era “empleado policial en disponibilidad”, y al menos en lo que se dio por probado, participó de numerosos y violentos hechos delictivos junto a otros miembros de su familia.
De la descripción de dichos episodios surge que se produjeron entre el 21 de septiembre de 2018, hasta el 16 de noviembre de 2020, contra un mismo grupo familiar, excepto el último que fue contra su expareja.
El primer y segundo hecho ocurrieron el día de la primavera de 2018, cuando disparó en tres oportunidades desde una moto, contra una mujer que estaba en la vereda de su casa, en el barrio Nueva Esperanza, en cercanías del club de fútbol Los Cholitos.
Minutos después, amenazó a otra mujer. "Te voy a matar a vos y a tus hijos, y ahora anda y hace la denuncia total entro y salgo porque soy policía", dijo Tira y efectuó dos disparos.
El 30 de septiembre de 2019 en horas de la madrugada, en cercanías del BVip de avenida Gorriti, persiguió a un hombre al que a punta de arma de fuego lo amenazó para que retirara una denuncia en su contra. Esa tarde, la policía allanó su casa de la zona norte, donde le secuestraron una escopeta calibre 1270 semiautomática y una pistola 9 mm.
Por último, el 16 de noviembre de 2020, alrededor de las nueve de la noche, mantuvo una pelea con su expareja, a la que golpeó ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo, en un hecho ocurrido en una vivienda céntrica, ocasión en la que resultó detenido.
Fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de “abuso de armas y de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego reiteradas en dos ocasiones”; “amenazas coactivas calificadas por el empleo de arma”; “tenencia indebida de arma de guerra y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil” y “lesiones leves dolosas calificadas, hecho cometido en un contexto de violencia de género”.