Control vial y drogas

Condena para un expolicía con antecedentes, detenido en el peaje de Sauce Viejo

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso pena de 3 años a un conductor de una aplicación de viajes, interceptado por Gendarmería en 2020. Además, el acusado era policía en disponibilidad y estuvo prófugo hasta abril, cuando tras su detención aceptó un juicio abreviado. La sentencia fue unificada con antecedentes previos.