Desde la madrugada de este martes, la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas fueron escenario de un amplio despliegue policial con 33 allanamientos en simultáneo, en el marco de diversas investigaciones judiciales vinculadas a delitos complejos.
Megaoperativo en Santa Fe: 33 allanamientos, armas, drogas y detenidos
La PDI desplegó operativos simultáneos por causas de homicidio, microtráfico, amenazas y abuso de armas, entre otros delitos. Secuestraron armas, estupefacientes, dinero y vehículos en una investigación de varios meses.
Los procedimientos, coordinados por la fiscal Urquiza y ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dejaron hasta el momento un saldo provisorio de varias personas a disposición de la Justicia, entre ellas una decena de detenidos —hombres y mujeres—, además del secuestro de armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo y vehículos.
Operativos en cadena
Las irrupciones se concretaron en distintos puntos estratégicos de la capital provincial y alrededores. Entre los barrios intervenidos se encuentran Los Jesuitas, Loyola Norte, Loyola Sur, La Loma, San Agustin, Coronel Dorrego y Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Nelson.
Las medidas judiciales responden a múltiples causas en trámite, que abarcan desde Homicidio, microtráfico de drogas hasta abuso de armas y amenazas calificadas. Fuentes del procedimiento indicaron que la investigación llevaba varios meses y que los allanamientos fueron ordenados en simultáneo para evitar fugas o entorpecimiento de pruebas.
En cada uno de los domicilios se desplegaron grupos tácticos de la PDI, con apoyo de unidades especiales de la Unidad Regional I, lo que permitió asegurar los perímetros y ejecutar las órdenes con rapidez y precisión.
Secuestros y detenidos
Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego de distinto calibre, teléfonos celulares, motocicletas, automóviles y camionetas, además de cantidades no precisadas de marihuana y cocaína.
También se secuestraron sumas de dinero en pesos y dólares, elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las causas investigadas.
Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente y se espera que en las próximas horas se definan sus situaciones procesales, en una causa que permanece en pleno desarrollo y no descarta nuevas medidas.