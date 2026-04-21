Operativo de la PDI

Megaoperativo en Santa Fe: 33 allanamientos, armas, drogas y detenidos

La PDI desplegó operativos simultáneos por causas de homicidio, microtráfico, amenazas y abuso de armas, entre otros delitos. Secuestraron armas, estupefacientes, dinero y vehículos en una investigación de varios meses.