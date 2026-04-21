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Megaoperativo en Santa Fe: 33 allanamientos, armas, drogas y detenidos

La PDI desplegó operativos simultáneos por causas de homicidio, microtráfico, amenazas y abuso de armas, entre otros delitos. Secuestraron armas, estupefacientes, dinero y vehículos en una investigación de varios meses.

Allanamientos simultáneos por homicidio y microtráfico, entre otros delitos. Foto: GentilezaAllanamientos simultáneos por homicidio y microtráfico, entre otros delitos. Foto: Gentileza
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Desde la madrugada de este martes, la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas fueron escenario de un amplio despliegue policial con 33 allanamientos en simultáneo, en el marco de diversas investigaciones judiciales vinculadas a delitos complejos.

Los procedimientos, coordinados por la fiscal Urquiza y ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dejaron hasta el momento un saldo provisorio de varias personas a disposición de la Justicia, entre ellas una decena de detenidos —hombres y mujeres—, además del secuestro de armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo y vehículos.

Operativos en cadena

Las irrupciones se concretaron en distintos puntos estratégicos de la capital provincial y alrededores. Entre los barrios intervenidos se encuentran Los Jesuitas, Loyola Norte, Loyola Sur, La Loma, San Agustin, Coronel Dorrego y Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Nelson.

Las medidas judiciales responden a múltiples causas en trámite, que abarcan desde Homicidio, microtráfico de drogas hasta abuso de armas y amenazas calificadas. Fuentes del procedimiento indicaron que la investigación llevaba varios meses y que los allanamientos fueron ordenados en simultáneo para evitar fugas o entorpecimiento de pruebas.

megaoperativo en distintos barriosAllanamientos simultáneos por homicidio y microtráfico, entre otros delitos. Foto: Gentileza

En cada uno de los domicilios se desplegaron grupos tácticos de la PDI, con apoyo de unidades especiales de la Unidad Regional I, lo que permitió asegurar los perímetros y ejecutar las órdenes con rapidez y precisión.

Secuestros y detenidos

Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego de distinto calibre, teléfonos celulares, motocicletas, automóviles y camionetas, además de cantidades no precisadas de marihuana y cocaína.

También se secuestraron sumas de dinero en pesos y dólares, elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las causas investigadas.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente y se espera que en las próximas horas se definan sus situaciones procesales, en una causa que permanece en pleno desarrollo y no descarta nuevas medidas.

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Maria Laura Urquiza
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