Confirman prisión preventiva

Doble homicidio en el río Coronda: seguirán presos los dos imputados

Así fue dispuesto en una audiencia de revisión de medidas cautelares que se desarrolló en los tribunales. Los investigados son puesteros, tienen 45 y 60 años. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a Félix Martín Cabrera y José Oscar Cabrera el miércoles 31 de diciembre del año pasado.