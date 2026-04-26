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En la zona costera de Santa Fe

Exhibió un arma de fuego por videollamada mientras cuidaba a una menor: fue detenido

La denuncia se originó luego de una videollamada que alertó a la madre de la menor. El hombre fue aprehendido y la menor quedó fuera de una situación de riesgo.

El revólver fue secuestrado por personal policial. Foto: Gentileza El revólver fue secuestrado por personal policial. Foto: Gentileza
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Un episodio de riesgo en el ámbito doméstico derivó el sábado por la noche en la aprehensión de un hombre en la zona costera de la ciudad de Santa Fe, tras una denuncia que involucraba la presencia de un arma de fuego mientras se encontraba al cuidado de una menor.

El hecho se registró alrededor de las 20:00 en un domicilio de calle Félix Faba al 2900, cuando un aviso al 911 activó la intervención del Comando Radioeléctrico Zona Costa.

Peligro extremo

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una mujer que relató una situación que encendió las alertas: según su testimonio, el hombre —de 43 años y con quien tiene una hija en común— le había exhibido un arma de fuego durante una videollamada, mientras la niña permanecía bajo su cuidado.

secuestro arma zona de la costaAl ver el arma en la pantalla, la madre de la menor realizó la denuncia. Foto: Gentileza

Frente a ese escenario, la mujer decidió trasladarse de inmediato al domicilio para retirar a la menor y, en paralelo, dar intervención a las autoridades. La secuencia derivó en un procedimiento que, sin resistencia, permitió avanzar con la verificación de lo denunciado.

Arma secuestrada

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre autorizó el ingreso de los uniformados al inmueble para realizar una requisa. En ese contexto, se constató la existencia de un arma de fuego en el interior de la vivienda. Se trataba de un revólver calibre .22, de color gris y con ocho alveolos, que se encontraba acompañado por dos proyectiles: uno percutado sin detonar y otro con la punta modificada.

Con estos elementos, los agentes procedieron al secuestro del arma y a la aprehensión del involucrado por el delito de tenencia indebida de arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.

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