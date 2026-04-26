Un hombre mayor de edad fue aprehendido este sábado por la noche en la ciudad de Santa Fe, luego de ser interceptado mientras conducía en evidente estado de ebriedad y realizando maniobras peligrosas.
Conducía alcoholizado y haciendo maniobras peligrosas en la ruta 1; fue aprehendido
El operativo policial se inició tras un llamado al 911 y culminó en la Ruta Nacional 168. El conductor fue retirado de circulación tras evidenciar estado de intoxicación etílica.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:40, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Costa fue comisionado por el 911 ante la presencia de una camioneta que circulaba de manera temeraria por la Ruta Provincial N.º 1 en dirección a la capital.
Seguimiento controlado
Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron ubicar el vehículo —una camioneta Toyota Hilux— a la altura del kilómetro 0, logrando finalmente detener su marcha en la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 4.
Al realizar las primeras diligencias, se constató que el conductor presentaba signos evidentes de ebriedad, por lo que se procedió a su aprehensión en el marco del artículo 105 del Código de Convivencia.
Licencia retenida
El procedimiento continuó con las medidas de rigor. El vehículo fue entregado a un tercero designado en el lugar mediante acta de compromiso y cesión de conducción, mientras que la licencia del implicado quedó retenida preventivamente, a disposición de las autoridades competentes.
Fuentes policiales destacaron que la intervención permitió neutralizar una situación de alto riesgo en un horario de importante circulación vehicular. La combinación de alcohol y conducción, reiteraron, continúa siendo uno de los factores determinantes en la siniestralidad vial, especialmente en accesos y rutas que conectan con áreas urbanas.