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Conducía alcoholizado y haciendo maniobras peligrosas en la ruta 1; fue aprehendido

El operativo policial se inició tras un llamado al 911 y culminó en la Ruta Nacional 168. El conductor fue retirado de circulación tras evidenciar estado de intoxicación etílica.

El test de alcoholemia dio resultado positivo. Foto: GentilezaEl test de alcoholemia dio resultado positivo. Foto: Gentileza
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Un hombre mayor de edad fue aprehendido este sábado por la noche en la ciudad de Santa Fe, luego de ser interceptado mientras conducía en evidente estado de ebriedad y realizando maniobras peligrosas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:40, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Costa fue comisionado por el 911 ante la presencia de una camioneta que circulaba de manera temeraria por la Ruta Provincial N.º 1 en dirección a la capital.

Seguimiento controlado

Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron ubicar el vehículo —una camioneta Toyota Hilux— a la altura del kilómetro 0, logrando finalmente detener su marcha en la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 4.

conductor ebrioEl involucrado fue trasladado a sede policial. Foto: Gentileza

Al realizar las primeras diligencias, se constató que el conductor presentaba signos evidentes de ebriedad, por lo que se procedió a su aprehensión en el marco del artículo 105 del Código de Convivencia.

Licencia retenida

El procedimiento continuó con las medidas de rigor. El vehículo fue entregado a un tercero designado en el lugar mediante acta de compromiso y cesión de conducción, mientras que la licencia del implicado quedó retenida preventivamente, a disposición de las autoridades competentes.

Fuentes policiales destacaron que la intervención permitió neutralizar una situación de alto riesgo en un horario de importante circulación vehicular. La combinación de alcohol y conducción, reiteraron, continúa siendo uno de los factores determinantes en la siniestralidad vial, especialmente en accesos y rutas que conectan con áreas urbanas.

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