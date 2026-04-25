La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este sábado mañana tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán en el marco de una causa de amenazas en escuelas.
Crece el número de allanamientos por las amenazas a escuelas en la provincia de Santa Fe
Se realizaron procedimientos en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, ordenados por la Fiscalía tras una serie de intimidaciones dirigidas a establecimientos educativos. Un menor quedó a disposición de la Justicia y se incautaron celulares, computadoras y otros elementos de interés.
Un menor junto a sus padres fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.
Continuando con las investigaciones en toda la provincia por las intimidaciones públicas en establecimientos educativos, se efectuaron procedimientos en domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán, donde se secuestraron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo.
Por disposición del fiscal Maximiliano Nicosia, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a sede policial para la realización de los trámites de rigor, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.
Los operativos más recientes
Los episodios más recientes se registraron durante la jornada del jueves 23 de abril en la ciudad de Santa Fe, con intervenciones policiales y activación de protocolos escolares en ambos casos.
Horas más tarde, alrededor de las 12:50, se registró un hecho similar en la Escuela N° 684 “Mariano Quiroga”, ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y Ricardo Aldao.
En este caso, alumnos de segundo año advirtieron la presencia de un objeto compatible con material balístico en una de las mochetas de una ventana del aula, al intentar ventilar el espacio. La situación fue comunicada a las autoridades escolares, quienes activaron el protocolo sin interrumpir el normal dictado de clases.
Personal policial intervino en el lugar y dio aviso a la fiscalía de menores en turno, a cargo del fiscal Manuel Ceccini, quien dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).
En este caso, alumnos de segundo año advirtieron la presencia de un objeto compatible con material balístico en una de las mochetas de una ventana del aula, al intentar ventilar el espacio. La situación fue comunicada a las autoridades escolares, quienes activaron el protocolo sin interrumpir el normal dictado de clases.
Personal policial intervino en el lugar y dio aviso a la fiscalía de menores en turno, a cargo del fiscal Manuel Ceccini, quien dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).