Operativos de la PDI

Crece el número de allanamientos por las amenazas a escuelas en la provincia de Santa Fe

Se realizaron procedimientos en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, ordenados por la Fiscalía tras una serie de intimidaciones dirigidas a establecimientos educativos. Un menor quedó a disposición de la Justicia y se incautaron celulares, computadoras y otros elementos de interés.