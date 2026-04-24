La aparición de elementos balísticos en dos establecimientos educativos de la ciudad de Santa Fe encendió nuevas alertas, en un contexto ya atravesado por la tensión generada tras la reiteración de episodios similares en distintas instituciones del territorio provincial.
Hallan casquillos y material balístico en dos escuelas de Santa Fe
Los incidentes tuvieron lugar en las escuelas Combate del Quebracho y Mariano Quiroga. Los elementos fueron detectados por alumnos en un baño y en un aula, y derivaron en operativos policiales sin suspensión de clases.
Los episodios más recientes se registraron durante la jornada del jueves 23 de abril, con intervenciones policiales y activación de protocolos escolares en ambos casos.
Vainas servidas en el baño de mujeres
El primero de los hechos tuvo lugar cerca de las 11:30 en la Escuela N° 1336 “Combate de Quebracho”, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió tras un aviso al 911 que daba cuenta del hallazgo de vainas servidas en el baño de mujeres.
Según lo informado, una alumna de séptimo grado encontró dos casquillos en la bacha del sanitario al regresar del recreo y dio aviso a su docente. A partir de allí, la vicedirectora activó el protocolo correspondiente del Ministerio de Educación.
Fuentes del procedimiento indicaron que las vainas ya habían sido manipuladas por estudiantes y personal escolar antes de la llegada policial. Además, se constató que el baño había sido limpiado previamente. No se detectaron mensajes, amenazas ni inscripciones vinculadas al hallazgo.
Segundo episodio: una bala en la ventana
Horas más tarde, alrededor de las 12:50, se registró un hecho similar en la Escuela N° 684 “Mariano Quiroga”, ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y Ricardo Aldao.
En este caso, alumnos de segundo año advirtieron la presencia de un objeto compatible con material balístico en una de las mochetas de una ventana del aula, al intentar ventilar el espacio. La situación fue comunicada a las autoridades escolares, quienes activaron el protocolo sin interrumpir el normal dictado de clases.
Personal policial intervino en el lugar y dio aviso a la fiscalía de menores en turno, a cargo del fiscal Manuel Ceccini, quien dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).
Actuación judicial y peritajes
Efectivos especializados realizaron el levantamiento y secuestro del material hallado, con intervención de peritos balísticos y bajo acta, en presencia de autoridades del establecimiento.
Ambos episodios son investigados bajo la figura de “Hallazgo”, sin imputados identificados hasta el momento. No obstante, las actuaciones se enmarcan en un escenario de especial sensibilidad, atravesado por la circulación de amenazas en entornos escolares tras el caso de San Cristóbal.
Voceros consultados indicaron que, si bien no se detectaron indicios concretos de riesgo inmediato en estos hechos, se mantiene el seguimiento de la situación y se refuerzan las medidas preventivas en coordinación con autoridades educativas.