Un hombre fue detenido por la Policía de Córdoba tras protagonizar un violento episodio en un centro de salud mental y adicciones, donde amenazó a un médico con un arma, provocó destrozos e insultó al personal.
Amenazó a un médico con un arma y terminó detenido en Córdoba
El hecho ocurrió en un centro de salud mental, donde el agresor también provocó destrozos e insultó al personal antes de ser arrestado tras un operativo policial.
El hecho ocurrió en una institución ubicada en el barrio Parque Futura, cuando el acusado comenzó a agredir a un profesional de la salud. En medio del ataque, el hombre le mostró un proyectil calibre 9 mm, lo que generó una situación de extrema tensión.
El conflicto se desarrolló dentro del establecimiento, donde otros trabajadores intentaron intervenir para contener la situación.
Daños y agresiones al personal
Lejos de calmarse, el sujeto continuó con su accionar violento: golpeó mobiliario del lugar y lanzó insultos contra los profesionales que intentaban frenar su conducta.
El episodio provocó preocupación entre los trabajadores del centro, que se encontraban desempeñando sus tareas en el momento del hecho.
Allanamientos y detención
Tras lo ocurrido, se dispuso una serie de allanamientos que culminaron con la detención del agresor. El hombre quedó imputado por los delitos de amenazas calificadas y daños.
Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron una réplica de arma de fuego y la munición exhibida durante el incidente.