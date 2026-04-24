En la noche del jueves, una mujer de 46 años fue hallada sin vida en el interior de su domicilio de calle Espora al 3000, en la ciudad de Santa Fe. El caso, inicialmente vinculado a un presunto episodio de atragantamiento con alimentos, es materia de investigación judicial para establecer con precisión las circunstancias del deceso.
Investigan la muerte de una mujer que se habría atragantado con comida
El trágico suceso ocurrió durante la noche del jueves en una vivienda ubicada en Espora al 3000, en barrio Belgrano. La fiscal en turno ordenó autopsia para precisar la causa de la muerte.
De acuerdo a fuentes policiales, el aviso al sistema de emergencias 911 ingresó a las 23:15. Al arribar al lugar, minutos más tarde, efectivos policiales y personal del servicio sanitario 107 constataron la presencia de la mujer, quien yacía sobre el piso del comedor. Pese a las maniobras de asistencia practicadas, no fue posible revertir el cuadro, confirmándose su fallecimiento.
Inspección del lugar
Según las primeras averiguaciones, la mujer se encontraba junto a su hermano —ambos con discapacidad— al momento del hecho. Un vecino intervino en primera instancia tras advertir la situación y dio aviso a los servicios de emergencia.
En el lugar, los peritos habrían observado un rastro de sangre en proximidades del cuerpo, la cual fue examinada en presencia de testigos. Asimismo, se realizó relevamiento con planos y búsqueda de indicios.
Según trascendió el médico policial habría constatado la presencia de un elemento en la cavidad bucal, que podría corresponder a un cuerpo extraño causante de una posible obstrucción de las vías respiratorias.
Intervención judicial
En paralelo, un vecino fue quien tomó conocimiento directo de la situación tras ser alertado por el hermano de la víctima. Según su testimonio, al ingresar al domicilio encontró a la mujer tendida en el suelo y dio inmediato aviso al servicio de emergencias.
Con intervención de la fiscal en turno, Dra. Moser Ferro, se dispuso la actuación de personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), incluyendo el área de Femicidios, que tomó intervención en el lugar. Como medida central, se recomendó la realización de la autopsia para determinar fehacientemente la causa de muerte.