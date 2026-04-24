El avance de la causa paralela en el caso de Loan Danilo Peña sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial con impacto directo en los acusados de haber interferido en la investigación.
Caso Loan: nuevo revés judicial para los falsos integrantes de la Fundación Dupuy
La Justicia volvió a rechazar planteos de los acusados de desviar la investigación. Están imputados por maniobras que habrían entorpecido la búsqueda del niño desaparecido en 2024.
Se trata del grupo de personas que se presentó como parte de la Fundación Dupuy y que hoy enfrenta cargos por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío del expediente principal.
Un fallo que complica a los acusados
La Justicia volvió a pronunciarse en contra de los imputados vinculados a la denominada “fundación Dupuy”, al rechazar planteos de la defensa y ratificar el avance de la causa en su contra. Entre los señalados se encuentran profesionales y particulares que, según la investigación, actuaron sin respaldo institucional y con un rol que excedía cualquier colaboración legítima.
El grupo está acusado de haber intervenido en momentos clave de la búsqueda del niño desaparecido en junio de 2024 en la provincia de Corrientes. Según la hipótesis judicial, se presentaron como especialistas en contención de víctimas, pero en realidad habrían desplegado acciones que entorpecieron el trabajo de los investigadores.
Entre las conductas que se les atribuyen figura la manipulación de testimonios de menores que estuvieron con Loan el día de su desaparición. También se los investiga por haber retenido a esos niños en un hotel bajo el argumento de brindarles asistencia, sin contar con autorización judicial ni protocolos oficiales.
Además, los acusados habrían organizado reconstrucciones de los hechos por fuera del proceso judicial, lo que, según los investigadores, contribuyó a desviar la atención y generar confusión en el avance de la causa.
En este contexto, el reciente revés judicial refuerza la postura de la fiscalía y limita las estrategias defensivas de los imputados, que buscan reducir su grado de responsabilidad o cuestionar la validez de las pruebas reunidas.
Una causa paralela
El expediente vinculado a los llamados “falsos Dupuy” forma parte de una causa paralela que se tramita en simultáneo con la investigación principal por la desaparición del niño. En total, son diez los imputados en este tramo del caso, que incluye delitos como encubrimiento, estafa, privación ilegítima de la libertad y usurpación de títulos.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, estas personas arribaron a la localidad correntina de 9 de Julio poco después de la desaparición de Loan y comenzaron a interactuar con testigos e incluso con familiares, presentándose como integrantes de una organización vinculada a la protección de la infancia.
Sin embargo, con el avance de la investigación se determinó que no tenían relación formal con la fundación que decían representar. A partir de allí, se consolidó la hipótesis de que sus intervenciones no solo carecían de respaldo legal, sino que podrían haber tenido un impacto negativo en el esclarecimiento del caso.
Uno de los puntos más sensibles es el vínculo que establecieron con los menores que estuvieron en el lugar donde desapareció Loan. Según la Justicia, estos niños habrían sido trasladados y alojados en condiciones irregulares, mientras sus testimonios eran recolectados en un contexto cuestionado por los investigadores.
Para la fiscalía, estas acciones no fueron aisladas, sino parte de una estrategia que terminó afectando la calidad de la prueba y dificultando la reconstrucción de los hechos.
Investigación compleja
La desaparición de Loan Danilo Peña ocurrió el 13 de junio de 2024, cuando el niño, de cinco años, fue visto por última vez en un paraje rural tras compartir un almuerzo familiar. Desde entonces, no se logró determinar su paradero.
La causa principal tiene siete imputados, acusados de haber participado en la sustracción y ocultamiento del menor. En paralelo, la investigación sobre el presunto desvío sumó a otras diez personas, lo que eleva a 17 el total de acusados que podrían enfrentar un juicio.
Los fiscales sostienen que ambos expedientes están estrechamente vinculados, ya que las maniobras de encubrimiento habrían tenido como objetivo impedir que se esclarezca lo ocurrido.
En ese marco, el proceso judicial avanza hacia una etapa clave. La Justicia ya definió instancias previas al juicio, donde se analizarán las pruebas y se delimitarán las responsabilidades de cada imputado.