A dos meses del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa entra en una etapa decisiva. El proceso oral comenzará el 16 de junio en Corrientes y buscará reconstruir qué ocurrió el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez. En el banquillo estarán 17 imputados, con distintos grados de responsabilidad según la acusación fiscal.
Caso Loan: el juicio comenzará en junio con 17 imputados y una acusación centrada en la sustracción del niño
La Justicia federal fijó el inicio del debate oral para el 16 de junio. Siete acusados serán juzgados por la desaparición y otros diez por encubrimiento y desvío de la investigación.
Quiénes son los imputados
El expediente llega al juicio con dos grandes grupos de acusados. Por un lado, siete personas están imputadas por la sustracción y el ocultamiento del menor. Entre ellos figuran familiares directos y allegados que estuvieron con Loan el día de su desaparición, así como actores institucionales que intervinieron en las primeras horas de la investigación.
En ese grupo aparecen Laudelina Peña y Bernardino Benítez, tía y tío del niño, además del matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, señalados como los principales sospechosos. También están imputados Mónica Millapi y Daniel Ramírez, quienes participaron de la jornada en la que Loan fue visto por última vez, y el excomisario Walter Maciel, quien estuvo a cargo del operativo inicial.
Según la acusación, a todos ellos se les atribuye haber intervenido en la sustracción, el ocultamiento y el posible traslado del niño, bajo figuras penales que incluyen la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad.
El segundo grupo está integrado por diez personas acusadas de encubrimiento. En este tramo de la causa se investigan maniobras orientadas a desviar la pesquisa, entre ellas la generación de pistas falsas, la manipulación de testimonios y la difusión de versiones contradictorias.
Ambas líneas fueron unificadas en un mismo juicio debido a la relación directa entre los hechos investigados, lo que permitirá al tribunal analizar de manera integral la secuencia posterior a la desaparición.
Los puntos claves del juicio
Uno de los ejes centrales del debate será la hipótesis que sostiene la fiscalía: Loan no se perdió. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el niño habría sido sustraído del lugar donde se encontraba y retirado de la zona en un vehículo, posiblemente vinculado a algunos de los imputados.
La acusación también pone el foco en los movimientos posteriores al hecho. Se señala que varios de los implicados dieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre sus desplazamientos, lo que habría dificultado las primeras tareas de búsqueda.
Otro elemento relevante es la aparición de un botín del niño al día siguiente de la desaparición, en un contexto que la fiscalía considera irregular. Para los investigadores, ese hallazgo pudo haber sido manipulado con el objetivo de instalar la hipótesis de un extravío y desviar la atención de un posible delito más grave.
En paralelo, la causa incorporó distintos tipos de imputaciones contra los acusados, que incluyen desde privación ilegítima de la libertad hasta encubrimiento y falso testimonio, según el rol atribuido a cada uno.
Antes del inicio del juicio, la Justicia tiene previsto realizar una nueva inspección ocular en la zona donde el niño fue visto por última vez. El objetivo es reconstruir el recorrido desde la casa de su abuela hasta el naranjal y otros puntos relevantes, con el fin de precisar detalles que puedan ser incorporados al debate oral.
El juicio se desarrollará con un esquema de audiencias alternadas a lo largo de varias semanas y se espera que incluya la declaración de numerosos testigos, además de la presentación de pruebas documentales y periciales.
A casi dos años de la desaparición, el caso continúa sin respuestas sobre el paradero de Loan. El proceso judicial que se iniciará en junio aparece como una instancia clave para ordenar la evidencia acumulada y determinar responsabilidades en uno de los hechos que generó mayor conmoción en el país en los últimos años.