El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., empezó a prestar declaración indagatoria este jueves en la causa que investiga las muertes causadas por el fentanilo contaminado, aunque fuentes del caso confirmaron la testimonial continuará el lunes 27 de abril por “mala conexión”.
Fentanilo contaminado: la declaración de García Furfaro continuará el lunes
El propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. compareció este jueves ante Ernesto Kreplak en el marco de la causa que investiga las muertes de 20 pacientes.
Audiencia virtual
De manea virtual, el principal acusado y la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, declararon ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
Las comparecencias habían sido postergadas hace una semana tras los pedidos de las defensas, mientras que Victoria García, gerente; y Eduardo Darchuk, ex jefe de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, se negaron a declarar.
José Antonio Maiorano, técnico del laboratorio HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo; Adriana Iudica, jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica en Control de Calidad, prestaron testimonio el lunes.
En tanto que el martes declararon Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma; Edgardo Gerardo, perteneciente a la cadena de producción; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano de Ariel, quien se encargaba de las plantas y era quien daba órdenes de producción.
14 procesados
En este tramo de la causa, y a poco de que se cumpla un año del inicio de la pesquisa, el magistrado a cargo ordenó nuevas declaraciones con el objetivo de sumar más casos contra los 14 procesados, debido a que en la primera indagatoria fueron acusados de tan solo la muerte de 20 pacientes y ahora son cerca de 114 los casos registrados tras las pericias.