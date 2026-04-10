La decisión marca un cierre administrativo con impacto sanitario y judicial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica resolvió dar de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., tras un proceso que se arrastraba desde 2025.
ANMAT dio de baja a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por irregularidades críticas
El organismo nacional canceló las habilitaciones de dos laboratorios tras detectar fallas críticas, incumplimientos y avanzar en un proceso iniciado en 2025.
La medida, formalizada a través de la disposición 1848/2026 publicada en el Boletín Oficial, implica la cancelación de los legajos de ambas firmas. Se trata de una decisión que consolida una serie de acciones previas, entre ellas la inhibición de las actividades productivas y la prohibición de comercializar sus productos.
El organismo fundamentó la resolución en un conjunto de irregularidades detectadas a partir de inspecciones y antecedentes regulatorios. También incorporó elementos vinculados a una causa judicial federal en curso, lo que le da a la medida una dimensión que excede lo administrativo.
En ese marco, el cierre de las habilitaciones no implica el fin del proceso, sino una etapa más dentro de un expediente que sigue en desarrollo en la Justicia.
Irregularidades, inspecciones y falta de respuestas
Según detalló la ANMAT, las decisiones se apoyan en incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación. Estos problemas habían sido detectados durante controles realizados tanto sobre productos como en las instalaciones de ambas compañías.
Uno de los puntos que pesó en la resolución fue la falta de respuesta por parte de las empresas. Las autoridades señalaron que no cuentan actualmente con un director técnico responsable y que no presentaron planes para revertir las inhibiciones dispuestas en 2025.
Tampoco recurrieron la disposición previa que había limitado su funcionamiento, lo que consolidó el camino hacia la cancelación de sus habilitaciones. En términos regulatorios, esto implica la imposibilidad de operar dentro del sistema formal de producción y comercialización de medicamentos.
La acumulación de incumplimientos, sumada a la ausencia de acciones correctivas, terminó por definir una medida que ya se anticipaba en el ámbito sanitario.
Qué pasa con los productos y la causa judicial
Uno de los aspectos centrales de la resolución es el tratamiento de los certificados de los productos. Lejos de ser eliminados, serán reinscriptos automáticamente al momento de su vencimiento, en cumplimiento de una orden judicial.
Esto significa que los registros se mantienen como activos vinculados a la causa penal en trámite, lo que permite su seguimiento dentro del expediente. La decisión busca preservar elementos que podrían resultar clave en la investigación.
Además, la ANMAT dispuso comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos, con el objetivo de asegurar su cumplimiento en todo el territorio.
El caso pone en evidencia el rol del control estatal en un sector sensible como el farmacéutico, donde las fallas no solo implican irregularidades administrativas, sino potenciales riesgos para la salud pública.
En ese escenario, la cancelación de habilitaciones aparece como una herramienta extrema, pero necesaria, cuando se verifican incumplimientos sostenidos y ausencia de respuestas por parte de los actores involucrados.