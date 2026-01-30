Se espera conocer la cifra real de víctimas

Causa fentanilo: febrero traerá novedades judiciales y marzo, actividad en el Congreso

Mientras la investigación sigue adelante en el Juzgado Federal de La Plata, se espera que las cámaras legislativas se expidan sobre las recomendaciones que surgieron de la comisión investigadora creada en Diputados.