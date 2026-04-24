Un caso de presunto ejercicio ilegal de la medicina generó preocupación en el sistema sanitario del norte del país, luego de que se confirmara que una mujer se hizo pasar por profesional de la salud durante varios meses en hospitales de la provincia de Chaco. La sospechosa fue denunciada por colegas y, tras iniciarse la investigación, se dio a la fuga.
Una mujer se hizo pasar por médica en Chaco durante meses
Trabajó en hospitales con una matrícula ajena y atendió pacientes. La descubrieron por inconsistencias en su formación y ahora es intensamente buscada.
Sospechas en el ámbito hospitalario
La mujer logró desempeñarse en guardias médicas utilizando una matrícula que no le pertenecía. Según se pudo reconstruir, habría trabajado en al menos dos centros de salud, donde incluso llegó a atender pacientes.
Las primeras dudas surgieron entre profesionales que compartían turnos con ella. Inconsistencias en su desempeño, sumadas a dificultades para responder consultas técnicas, encendieron las alertas dentro del equipo médico. A partir de estas sospechas, se inició una verificación de sus credenciales.
La investigación permitió determinar que la matrícula presentada correspondía a otro profesional, lo que confirmó que no contaba con título habilitante para ejercer la medicina. Este tipo de irregularidad configura el delito de usurpación de títulos, contemplado en el Código Penal argentino.
Con el avance del caso, las autoridades sanitarias y judiciales comenzaron a reunir información sobre su actividad. Uno de los aspectos que se intenta establecer es la cantidad de pacientes que atendió y si su accionar pudo haber generado consecuencias en la salud de las personas.
Denuncia, investigación y fuga
Una vez formalizada la denuncia, se dio intervención a la Justicia y se iniciaron actuaciones para ubicar a la mujer. Sin embargo, antes de que se concretaran medidas más avanzadas, la sospechosa abandonó el lugar donde residía y actualmente permanece prófuga.
El caso generó preocupación no solo por la maniobra en sí, sino también por el tiempo durante el cual logró desempeñarse sin ser detectada. Según trascendió, su actividad se habría extendido durante varios meses, lo que expone fallas en los mecanismos de control y verificación dentro del sistema de salud.
En paralelo, se analiza la documentación que habría utilizado para ingresar a los establecimientos. Entre las hipótesis, se investiga si presentó papeles falsificados o si logró acceder mediante datos reales pertenecientes a otro profesional.
También se evalúa la posible responsabilidad de terceros en el proceso de contratación o supervisión, aunque por el momento no se informaron imputaciones en ese sentido.
Un fenómeno que preocupa
El episodio ocurrido en Chaco no es aislado. En los últimos años se registraron distintos casos en el país de personas que se hicieron pasar por profesionales de la salud, lo que encendió alertas sobre la necesidad de reforzar los controles.
El ejercicio ilegal de la medicina no solo constituye un delito, sino que también implica un riesgo concreto para los pacientes. La falta de formación adecuada puede derivar en diagnósticos erróneos, tratamientos inapropiados o la omisión de prácticas necesarias.
En este contexto, especialistas coinciden en la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación de títulos y matrículas, especialmente en ámbitos sensibles como las guardias hospitalarias.
Además, remarcan el rol clave de los propios equipos de salud, que en este caso detectaron las irregularidades y promovieron la denuncia. La vigilancia interna y el trabajo coordinado entre instituciones resultan fundamentales para prevenir este tipo de situaciones.
Qué se investiga ahora
La causa judicial avanza con el objetivo de determinar el alcance de las acciones de la mujer y establecer responsabilidades. Entre los puntos centrales se encuentran la verificación de su identidad, el origen de la documentación utilizada y el detalle de las prácticas que realizó.
También se busca establecer si hubo pacientes afectados directamente por su accionar. En algunos reportes preliminares se menciona que habría atendido personas que luego fallecieron, aunque este aspecto deberá ser analizado en profundidad para determinar si existe relación causal.
Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de la sospechosa, cuya localización resulta clave para avanzar en la investigación.
El caso vuelve a poner en discusión los controles dentro del sistema sanitario y la necesidad de garantizar que quienes ejercen profesiones vinculadas a la salud cuenten con la formación y habilitación correspondientes.
En un ámbito donde cada decisión puede impactar directamente en la vida de las personas, la verificación de credenciales no es un trámite administrativo más, sino una herramienta esencial para resguardar la seguridad de los pacientes.