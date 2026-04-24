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Alumnos de la Escuela N°40 de San Cristóbal impulsan una campaña contra las amenazas

Con un video difundido en redes bajo la consigna #NoTodoEstaPerdido, estudiantes se sumaron a una campaña de concientización frente al avance de las amenazas de tiroteo en ámbitos escolares.

Estudiantes de la Escuela N°40 difundieron un video para concientizar sobre la violencia y las amenazas escolares.Estudiantes de la Escuela N°40 difundieron un video para concientizar sobre la violencia y las amenazas escolares.
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Los alumnos de la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno". de San Cristóbal decidieron alzar la voz. A través de un video compartido en redes sociales, los estudiantes participaron de una campaña que busca generar conciencia sobre la gravedad de las amenazas de tiroteo y promover una convivencia escolar basada en el respeto y el cuidado colectivo.

La acción se enmarca bajo las consignas #NoTodoEstaPerdido, #MiCiudad y #MiLugar, y apunta a interpelar no solo a la comunidad educativa, sino también a toda la sociedad. El mensaje pone el foco en la prevención y en la necesidad de no naturalizar episodios que generan temor dentro de las aulas.

La iniciativa adquiere una dimensión aún más sensible por el antecedente reciente del 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego dentro de un establecimiento educativo, provocando la muerte de un adolescente de 13 años y heridas en otros estudiantes. Aquel hecho conmocionó profundamente a la comunidad.

Desde entonces, el debate sobre la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia juvenil volvió a instalarse con fuerza. En ese contexto, la campaña impulsada por los alumnos busca transformar el dolor y la preocupación en un mensaje colectivo de reflexión y compromiso.

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