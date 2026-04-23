Costo de los operativos provinciales

Amenazas a escuelas: Santa Fe ya envió 39 notificaciones para cubrir $200 millones

El Ministerio de Justicia y Seguridad inició una acción patrimonial y administrativa, relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos. Ese es el monto que pretende cobrar de "una primera tanda de intimaciones”, según se dijo.