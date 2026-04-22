En toda la provincia

Escuelas amenazadas: todos los detenidos son alumnos

Así lo aseguró a El Litoral la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, quien planteó las dificultades para disuadir de nuevos episodios. “Es un fenómeno que tiene que ver con los retos a través de las redes sociales", planteó.