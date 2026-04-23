“No es broma, es delito”

El MPA contabilizó más de 400 denuncias por amenazas de balaceras en escuelas santafesinas

La Fiscalía General difundió un comunicado con datos actualizados sobre el accionar de la fuerza pública en relación a la problemática desatada luego del crimen del pequeño Ian Cabrera, el pasado 30 de marzo en San Cristóbal. Desde el Ejecutivo apuestan a “sostener” políticas públicas para que la escuela “vuelva a ser un espacio de contención y educación”.