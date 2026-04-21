Amenazas en Santa Fe

La Escuela Migno de barrio El Pozo pide a alumnos no llevar mochilas ni cartucheras

La medida es una forma "de prevención”, dijo la directora. Al mismo tiempo, se realizan estrategias de carácter pedagógico que buscan abordar el problema desde la convivencia, el diálogo y la construcción de vínculos dentro de la escuela.