A partir de este miércoles, los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media N° 389 “Julio Migno”, de barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe, deberán asistir a clases bajo una restricción: no podrán llevar mochilas ni cartucheras. “Estamos implementando una medida preventiva en la escuela, debido a amenazas relacionadas con un desafío de Tik Tok”, dijo la directora Nuria Menvielle.
La Escuela Migno de barrio El Pozo pide a alumnos no llevar mochilas ni cartucheras
La medida es una forma "de prevención”, dijo la directora. Al mismo tiempo, se realizan estrategias de carácter pedagógico que buscan abordar el problema desde la convivencia, el diálogo y la construcción de vínculos dentro de la escuela.
“Aún no hemos recibido respuestas de los padres, ya que la comunicación fue reciente: la mandamos el lunes y este martes no hubo clases por desinsectación, así que se deberá acatar a partir de este miércoles”, indicó.
La decisión, explicó la autoridad escolar, se inscribe en un contexto más amplio de preocupación por situaciones que se replican en distintas partes del país. “Es una medida que tomamos en relación a lo que está ocurriendo. Este desafío de Tik Tok tiene que ver con amenazas de tiroteo, y vimos que en otras provincias surgía esta alternativa de que los chicos vayan sin mochilas ni cartucheras para dar mayor seguridad”, señaló.
Cabe destacar que la decisión adoptada por la escuela Migno no es un caso aislado. En los últimos días, distintas instituciones del país tomaron medidas excepcionales frente a amenazas que, en muchos casos, circulan a través de redes sociales.
Según detalló la directora del establecimiento escolar de El Pozo, el objetivo es estrictamente preventivo: “Es para evitar riesgos, para que no entre nada a la escuela sin que nos demos cuenta. Nos pareció oportuno adoptarlo como medida de seguridad”.
La institución cuenta con una matrícula de unos 320 alumnos que asisten en un solo turno. En ese marco, la directora destacó la actitud de los estudiantes frente a estos temas. “Son chicos muy reflexivos. Cuando ocurren hechos de violencia, lo plantean, comparan lo que pasa en otras escuelas con lo que pasa acá. Es un tema que hablamos siempre”, señaló.
Dialogar sobre el tema
Ese abordaje también se da en espacios institucionales cotidianos. “En los momentos en que izamos o arriamos la bandera, aprovechamos para conversar estos temas. También hicimos carteleras y actividades con eje en la resolución pacífica de conflictos”, explicó.
Menvielle remarcó que, más allá de no haber registrado hecho como presencias de armas o cuchillos dentro de la escuela, la problemática no se desconoce. “Sí tuvimos mensajes de amenazas. No nos desentendemos de que esto se plantea como un desafío o un juego, pero seguimos los protocolos y lo trabajamos desde lo pedagógico”.
En esa línea, la institución también desarrolla capacitaciones docentes y proyectos específicos. “Estamos trabajando con un proyecto que se llama ‘Habitar la escuela’, junto a organizaciones del barrio. Analizamos los distintos tipos de violencia que atraviesan la sociedad y que muchas veces aparecen en la escuela”, indicó.
“Es un problema social -concluyó-. Y para nosotros se convierte en un tema de enseñanza. No podemos dejar de abordarlo”.
En otras provincias
En la provincia de Mendoza, más de un centenar de escuelas implementaron la restricción de no permitir mochilas como forma de control preventivo. En algunos establecimientos, incluso, se habilitó el ingreso únicamente con carpetas o bolsas transparentes.
En la provincia de Buenos Aires, también se registraron casos puntuales -como en la localidad de Virreyes- donde escuelas decidieron aplicar medidas similares tras recibir amenazas.
Más allá de estas decisiones, la respuesta no ha sido uniforme en todo el país. Las situaciones de alerta se detectaron en distintas jurisdicciones -entre ellas Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Chubut y Neuquén- y dieron lugar a una variedad de acciones: suspensión preventiva de clases, activación de protocolos, presencia policial en los ingresos y refuerzo del trabajo con las familias.