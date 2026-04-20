Charlas con alumnos y familias

De los mensajes de miedo al trabajo en el aula: la respuesta educativa a las amenazas

Distintas instituciones educativas de la ciudad y la región activaron protocolos ante mensajes de posibles ataques. Hubo intervención policial, asistencia dispar de alumnos y foco en el trabajo con estudiantes y familias. "La escuela sola no puede", fue el mensaje más reiterado por directivos.