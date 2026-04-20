Ante la multiplicación de amenazas que aparecieron en baños escolares y circularon por redes sociales, distintas instituciones educativas de Santa Fe y la región activaron protocolos, dieron intervención a la Policía y reforzaron la comunicación con las familias. Pero, además de la respuesta formal, hubo un rasgo común: el intento de transformar la alarma en una instancia de trabajo educativo con los estudiantes.
De los mensajes de miedo al trabajo en el aula: la respuesta educativa a las amenazas
Distintas instituciones educativas de la ciudad y la región activaron protocolos ante mensajes de posibles ataques. Hubo intervención policial, asistencia dispar de alumnos y foco en el trabajo con estudiantes y familias. "La escuela sola no puede", fue el mensaje más reiterado por directivos.
El fenómeno, además, se dio en varios lugares. Medios nacionales reportaron en los últimos días una ola de mensajes similares en escuelas de distintas provincias, con textos casi calcados que advertían sobre supuestos ataques. La reiteración de estos contenidos reforzó la hipótesis de un fenómeno viral o imitativo, en un contexto atravesado por el impacto reciente del caso de San Cristóbal.
Desde la comunidad educativa del colegio Don Bosco -donde se registró uno de los casos-, el representante legal José Cordera, señaló a El Litoral que el abordaje se centró en "atravesar el proceso de la manera más ordenada posible", con instancias de diálogo en primaria y secundaria.
"Los ejes trabajados incluyeron el uso de redes sociales; entender la intencionalidad y el tipo de contenidos que promueven los retos virales (generalmente cuestiones desafiantes, transgresoras y con distintos niveles de violencia y ofensividad); la importancia de cuidar el diálogo sano y de poder expresar las propias vivencias y emociones, aprendiendo siempre a contar con los adultos que acompañamos la Escuela; y la necesidad de cultivar vínculos sanos desde el respeto y no aquellos que hagan sufrir a otros", amplió Cordera.
En paralelo, la institución mantuvo comunicación permanente con las familias, a quienes se les transmitió tranquilidad y se las convocó a acompañar el proceso. Las autoridades remarcaron que la situación está siendo contenida con respaldo del Ministerio de Educación, asesoría legal y la Policía, y confirmaron que habrá sanciones en los casos que correspondan. Cabe destacar que en este caso, se encontró una nota con la amenaza, de la cual habría sido autor un alumno.
"La escuela sola no puede"
En el colegio San José, la situación se inició con un rumor en primaria que luego derivó en la aparición de pintadas con amenazas concretas. Esto motivó la activación del protocolo formal: notificación a supervisión, intervención de la representante legal, denuncia policial y la presencia de efectivos en los ingresos y egresos. Las clases se desarrollaron con normalidad, aunque con una asistencia menor debido a la preocupación de las familias.
Desde la institución destacaron que no tienen facultades para revisar pertenencias de los alumnos, y que el abordaje principal fue el diálogo en las aulas para reflexionar sobre la gravedad de la situación.
La directora de nivel secundario, Analía Córdoba, puso el foco en la corresponsabilidad: advirtió que el problema excede a la escuela y subrayó el rol de las familias en el control del uso de redes sociales. "La escuela sola no puede", planteó a CyD Litoral, al tiempo que reclamó mayor acompañamiento estatal y más recursos para abordar la salud mental.
"A partir de este año, implementamos en nivel secundario el proyecto de limitar el uso de celulares, con un proyecto enviado y compartido con las familias. Tenemos el apoyo de muchos, pero también tenemos la resistencia de adultos respecto del uso de los celulares. Entonces, la recomendación es reflexionar sobre esto, dialogar con los hijos y acompañar y confiar en la escuela. Nosotros hacemos hasta donde podemos, porque también tenemos un límite", destacó Córdoba.
Jornadas con chicos y familias
En el IES, ante una amenaza detectada en un baño, inicialmente se evaluó suspender las clases. Sin embargo, tras la intervención policial y el aval del Ministerio de Educación, la decisión fue transformar la jornada en un espacio de concientización.
La propuesta se organizó el viernes por la mañana en tres momentos: una instancia de escucha para que los alumnos expresaran cómo se sentían, un abordaje institucional sobre la gravedad del hecho y, finalmente, una charla a cargo de un abogado sobre las consecuencias civiles y penales, especialmente dirigida a estudiantes mayores de 16 años.
"Se hizo una rueda de convivencia para escuchar a los estudiantes cómo se sentían, porque nuestro estilo justamente es escucharlos. Luego se abordó el tema específico y que ellos tomen conciencia que no es un juego, que lo que pasó en San Cristóbal fue realmente un hecho grave y muy triste", dijo Liliana Albrecht, directora del nivel secundario del IES.
La asistencia fue cercana al 30%, ya que no era obligatoria. Para la semana próxima, la escuela prevé actividades con equipos profesionales y encuentros con familias, reforzando la idea de que el abordaje debe ser compartido. "Vamos a invitar a las familias porque somos conscientes de que solos no podemos, que necesitamos el compromiso de los padres. Y también seguir capacitándonos para que, si existe algún problema, lo podamos detectar en forma temprana", destacó.
Desde las esferas de Gobierno
En una jornada de trabajo el pasado jueves, los ministros se reunieron en el Consejo Federal de Educación para debatir cómo abordar esta grave problemática que atraviesa la Argentina. Luego del caso de Gino C. en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde el alumno mató a tiros a un compañero, las denuncias y activación de protocolos en todas las provincias es cada vez mayor, por lo que las autoridades del Ministerio de Educación pidieron con urgencia una reunión.
La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó en una conferencia de prensa que "la preocupación es generalizada, no solo de Santa Fe" y subrayó que estas intimidaciones "no son una broma", sino que "es un delito", por lo que pidió cesar con estas pintadas en las escuelas estén ligadas a retos virales en redes sociales.
Además, el Ministerio de Capital Humano informó -mediante la red social X- que avanza en el fortalecimiento de la escucha efectiva de niños y adolescentes y en la prevención de la violencia, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y su canal de denuncias destinado a canalizar situaciones que puedan afectar su bienestar.
Según el comunicado oficial, hasta el momento "se recibieron más de 40 denuncias" vinculadas a casos de violencia, conflictos familiares y falta de escucha efectiva de niños y adolescentes en procesos administrativos y/o judiciales que los involucran.
Ante estas situaciones, se comunicó a organismos provinciales de niñez y se propiciaron instancias de escucha directa. Además, se habilitaron espacios de vinculación supervisada con el entorno familiar, garantizando el derecho de los menores a ser escuchados y a mantener el vínculo con abuelos y familiares en un entorno seguro.
El ministerio también recordó que, además del canal de denuncias, se encuentra habilitada la Línea 102 y el chatbot TINA, disponible vía WhatsApp al +54 9 11 3910-1010, donde funcionan dispositivos de orientación y asesoramiento para niños, adolescentes y adultos frente a situaciones de maltrato, violencia o riesgo.