Una nueva amenaza de tiroteo generó preocupación este viernes 17 de abril por la mañana en la Escuela Secundaria N° 206 “Rosa Turner de Estrugamou” de Venado Tuerto, conocida como ex Normal. El episodio se originó a partir de una pintada en uno de los baños que advertía sobre un supuesto ataque, lo que motivó la activación inmediata del protocolo de seguridad.
Amenazan por un posible tiroteo en otra escuela de Venado Tuerto
El mensaje intimidatorio obligó a activar el protocolo establecido por el gobierno provincial, pero las clases se retomaron rápidamente.
Según se informó, el mensaje decía “tiroteo 14/5”. De manera automática, se dio aviso a las fuerzas policiales, que se hicieron presentes en el lugar para evaluar la situación. No fue necesario evacuar el edificio, ya que tras las primeras verificaciones no se detectaron riesgos concretos ni situaciones anormales.
Un dato llamativo es que el mensaje fue borrado, sin que hasta el momento se haya podido determinar su origen ni quién lo eliminó. Tras el procedimiento preventivo y la inspección policial, las autoridades resolvieron continuar con el dictado normal de clases, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.
Antecedente inmediato
El hecho no es aislado. El jueves 16 de abril, una situación similar se registró en el Colegio Sagrado Corazón, donde apareció un mensaje en el baño de mujeres anunciando también un posible tiroteo. En ese caso, se suspendió una actividad prevista —la presentación de buzos de los alumnos de quinto año—, aunque las clases se desarrollaron con normalidad.
Una problemática que se repite
Este tipo de amenazas se viene replicando en distintas instituciones educativas del país y, particularmente, en la provincia de Santa Fe. El tema cobró mayor visibilidad tras el ataque ocurrido en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal.
En este contexto, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, advirtió este viernes que este tipo de hechos “no son una humorada”, sino que constituyen un delito y deben ser abordados con seriedad.