De la Escuela Juan Marcos

Con carteles y una consigna clara: un grupo de alumnos de Santa Fe llevó un mensaje de paz a la plaza

Los estudiantes dejaron en claro que hay otra historia para contar. Una que no niega los problemas, pero que se anima a responder desde otro lugar a la violencia y a las amenazas que, en las últimas semanas, sacudieron a distintas instituciones educativas.