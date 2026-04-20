Entrevista a Lucas Raspall

Amenazas: "No alcanza con culpar a las redes, hace falta más vínculo entre familias y escuelas"

En medio de la preocupación por mensajes de tiroteos, el especialista llama a no simplificar el problema. "La respuesta es colectiva y se construye con más presencia adulta", indica el psiquiatra y docente.