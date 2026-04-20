Lo anunciaron funcionarios provinciales

Amenazas en escuelas: los responsables deberán pagar el costo de los operativos

Según precisó el ministro de Seguridad, el dispositivo que debe activarse ante cada situación intimidatoria demanda una erogación de "entre 5 y 6 millones de pesos". El gobierno instó a una actitud "reflexiva" de la familia y de la sociedad en general.